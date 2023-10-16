Замглавы одного из отделов СК задержали в Москве — СМИ
В Москве задержали заместителя руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы СК России Евгения Соснина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации издания, мужчину подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве. Предположительно, его задержание не связано со служебной деятельностью.
Другие подробности произошедшего не уточняются.
Ранее главу краснодарского МЧС Олега Волынкина заключили под стражу до 27 ноября. Его задержали в гостинице недалеко от Сочи. Следствие утверждает, что мужчина подписал документ о принятии невыполненных работ по государственному контракту. Таким образом он нанес ущерб на сумму в три миллиона рублей.