08 ноября 2023, 18:25

Замглавы МВД Дагестана Исмаилов оказался замешан в историю с майнингом

РИА «Новости»
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Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятку в 1,3 миллиона рублей и преследовали бизнесмена, который отказывался вернуть 100 миллионов рублей на покупку установок для майнинга. С таким заявлением в ходе заседания в Басманном суде выступила следователь, сообщило РИА «Новости».

Кроме того, она отметила, что фигуранты совместно с неустановленными должностными лицами получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела по факту незаконного строительства дома и миллион рублей - за принятие положительного решения о распределении бюджетных средств материнского капитала.

По словам следователя, на сегодняшний день предварительно установлено, что в 2022-м обвиняемые решили инвестировать в криптовалюту, выделив для этого 100 миллионов рублей. Деньги они передали бизнесмену, чтобы тот приобрел оборудование для майнинга.

Но мужчина «стал уклоняться от взятых на себя обязательств». Тогда высокопоставленные полицейские инициировали уголовное преследование предпринимателя, чтобы надавить на него и вернуть средства.

«Исмаилов и Абдулгапуров дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства», - подчеркнула следователь.

Ранее Басманный суд арестовал Исмаилова по делу о взятке в 1,3 миллиона рублей. Он пробудет под стражей до 2 января 2024 года включительно.

Уголовное дело Криптовалюты
08 ноября 2023, 17:58
«Найден, погиб». Тело без вести пропавшего в Башкирии подростка обнаружили спустя 5 месяцев
pxhere.com
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В Башкирии обнаружили тело 17-летнего юноши, бесследно исчезнувшего пять месяцев назад — в мае 2023 года. Об этом сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

В Башкирии обнаружили тело 17-летнего юноши, бесследно исчезнувшего пять месяцев назад - в мае 2023 года. Об этом сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры подтвердили личность пропавшего подростка, констатировав его смерть.

«Найден, погиб», - кратко написали в публикации.

Областной портал Ufa1.ru указал, что молодого человека потеряли в мае, когда он отправился на выпускной экзамен в село Новобелокатай.

По пути погибший решил остановиться у бабушки в деревне Юлдашево, и в конце месяца выдвинулся к нужному населенному пункту. Но на экзамен так и не пришел. Близкие подростка также не могли с ним связаться.

О начале поисков юноши объявили через несколько дней после его исчезновения. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее спасатели из Челябинска обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего в деревне Яраткулова. Позже установили, что ребенок провалился под лед на пруду и утонул.

Смертность Дети Башкирия Россия
08 ноября 2023, 17:31
Следователи начали проверку из-за смерти футболиста в Сочи
Соцсети
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В связи с гибелью футболиста и тренера Алексея Лесина проведут доследственную проверку. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщил «Коммерсант».

На данный момент установлено, что на теле мужчины не обнаружили видимых телесных повреждений. По одной из версий следствия, он мог утонуть. Сейчас родственники погибшего разыскивают свидетелей произошедшего.

Как сообщил в соцсетях отец Алексея , Сергей Лесин, молодой человек погиб в понедельник, 6 ноября.

«Выезжал на всероссийские соревнования в Сочи, нашли мертвым около моря. Идет следствие», - написал он.

Позже Лесин-старший рассказал РИА «Новости» , что незадолго до смерти футболист с командой пошел в бар, куда его не пустили из-за дресс-кода. Спортсмен решил пойти в другое место, а затем прогуляться у моря.

Лесин-старший также уточнил, что у Алексея был с собой рюкзак с вещами и документами, который пока не нашли. Он добавил, что у футболиста не было проблем со здоровьем.

Церемония прощания со спортсменом пройдет 12 ноября в Чебоксарах.

Спортсмены Сочи Футбол
08 ноября 2023, 16:37
Частный дом загорелся в поселке Внуково
Пресс-служба МЧС
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В поселке Внуково на западе Москвы произошел пожар, который уже начали тушить спасатели МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пламя охватило кровлю частного жилого дома и пристройку. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В работе по тушению приняли участие 47 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.

Пожары Москва 2023
08 ноября 2023, 15:46
Неадекватного пассажира московского метро задержали за драку с полицейскими
Пресс-служба МВД
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Вчера на станции метро «Площадь Революции» полицейские задержали пассажира для проверки документов. Он внезапно начал вести себя неадекватно и набросился на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в МВД РФ.

По информации ведомства, полицейские неоднократно пытались сначала словесно успокоить мужчину, а затем были вынуждены применить силу и надеть на него наручники.

Злоумышленника доставили в отдел, где составили на него административные протоколы по статьям 20.1 и 18.8 КоАП РФ.

Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов направили материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти в следственные органы.

Ранее в московском метрополитене 25-летний мужчина избил пенсионера. Столичная прокуратура взяла расследование дела под контроль.

МВД РФ Метро Москва 2023

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