Замглавы МВД Дагестана Исмаилов оказался замешан в историю с майнингом

Кроме того, она отметила, что фигуранты совместно с неустановленными должностными лицами получили взятку в 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела по факту незаконного строительства дома и миллион рублей - за принятие положительного решения о распределении бюджетных средств материнского капитала.

По словам следователя, на сегодняшний день предварительно установлено, что в 2022-м обвиняемые решили инвестировать в криптовалюту, выделив для этого 100 миллионов рублей. Деньги они передали бизнесмену, чтобы тот приобрел оборудование для майнинга.

Но мужчина «стал уклоняться от взятых на себя обязательств». Тогда высокопоставленные полицейские инициировали уголовное преследование предпринимателя, чтобы надавить на него и вернуть средства.

«Исмаилов и Абдулгапуров дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства», - подчеркнула следователь.

Ранее Басманный суд арестовал Исмаилова по делу о взятке в 1,3 миллиона рублей. Он пробудет под стражей до 2 января 2024 года включительно.