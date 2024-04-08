Замглавы МЧС назвал крайне сложной ситуацию с паводками на Урале

«Такая обстановка, если говорить относительно Урала и Поволжья в целом, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть аналоги или нет, но таких уровней исторически не записано», - сказал представитель спасательного ведомства.

В России начались весенние паводки, которые привели к разливу рек. В том числе пострадали Оренбургская, Самарская, Тюменская, Курганская области.

Сотрудники МЧС не прекращают спасательную операцию в Оренбургской области , где уже эвакуировали более четырех тысяч человек. В Курганской области нарастили группировку сил и средств на фоне угрозы паводков. Президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации с разливом воды в регионах.