Замглавы города в Дагестане лишился руки из-за взрыва гранаты

«Сегодня, в 14:15 по московскому времени, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения», - сказано в материале.

В администрации отметили, что ЧП произошло из-за случайного взрыва светошумовой гранаты. Пациент находился на цокольном этаже одного из домов. К разрушениям в здании взрыв не привел, о других пострадавших не сообщили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В мэрии города заявили, что Османов находится в отпуске с 15 сентября по 1 июня следующего года. На неоплачиваемый отдых мужчина ушел по семейным обстоятельствам.

Ранее, 14 августа, в Махачкале прогремел взрыв на автомобильной заправке. По неуточненным данным, взорвался баллон с селитрой, после чего на складе начался пожар. Пламя перешло на соседнюю АЗС. В итоге погибли 37 человек, трое из них - дети.