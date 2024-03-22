Замглавы администрации Пскова задержали по подозрению во взятке

В ведомстве уточнили, что против 31-летнего чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году он получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети машину, стоимость которой превышает пять миллионов рублей. Взамен на это Грацкий пообещал принять работы по заключенным между компанией и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

Сейчас правоохранители проводят обыски и устанавливают полную картину произошедшего. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Следствие также даст правовую оценку действиям взяткодателя.

В Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. О причинах задержания 47-летнего чиновника - пока неизвестно.