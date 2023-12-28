28 декабря 2023, 04:17

Замерзшую женщину с ребенком без верхней одежды обнаружили на улице в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Жители дома на улице Опалихинской в Екатеринбурге обнаружили рано утром 27 декабря у подъезда замерзшую женщину с ребенком. Оба были без верхней одежды. Соседи вызвали скорую, сообщило издание Е1.ru.

Вышедший рано утром из дома мужчина обнаружил раздетых и замерзших женщину и ребенка, он впустил их в подъезд и вызвал скорую. Женщина едва могла передвигаться на коленях, это видно на камерах видеонаблюдения.

Пострадавших увезли в больницу, женщину медикам пришлось нести до машины скорой помощи на носилках. Мальчика отправили в детскую больницу № 9.

Полиция Екатеринбурга прокомментировала происшествие. В МВД сообщили, что женщина и ребенок «вышли сами», противоправных действий против них не совершали.

В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку , которая чуть не замерзла в сугробе и пережила две клинические смерти. Ребенок провалился в сугроб и провел на морозе несколько часов.

Одежда Дети Больницы Врачи Женщины Екатеринбург
28 декабря 2023, 01:31
Правоохранители стали лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления
Freepik
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Полицейские в столице, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях лишили гражданства людей, которые совершили преступления после приобретения российских документов. Информацию об этом сообщили на сайте МВД Медиа.

«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», - сообщили в ведомстве.

В публикации отметили, что всех, кого лишили гражданства после преступлений, выдворят с территории России.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году. По его словам, в связи с этим ведомство примет активные меры.

Мигранты МВД РФ Преступления Россия
28 декабря 2023, 00:58
Более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области
РИА «Новости»
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В Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик, в итоге пострадали 13 человек. Об этом сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, происшествие случилось в 16:30 на втором километре автодороги «подъезд к поселку Коммунар» в Гатчинском районе Ленобласти. Грузовиком управлял 41-летний шофер.

«Водитель рейсового автобуса „ПАЗ“ маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом», - рассказали в ведомстве.

В результате происшествия водитель автобуса «ПАЗ» попал в больницу в тяжелом состоянии, еще 12 пассажиров госпитализированы с травмами различной тяжести. По факту ДТП проведут проверку.

Ранее авария случилась на трассе Березовка - Щетиново в Пермском крае. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись, пассажир легковушки погиб.

Ленинградская область Грузовики ДТП Автобусы Водители
28 декабря 2023, 00:42
Развожаев заявил о работе системы ПВО над морем в Севастополе
РИА «Новости»
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Система противовоздушной обороны отработала над морем в Севастополе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, уничтожен один БПЛА», - заявил он.

Он отметил, что по данным спасателей города, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Беспилотники Севастополь ПВО
27 декабря 2023, 19:13
Lamborgini угнали со стоянки автомойки в центре Москвы
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Менеджер автосалона в Москва-Сити потерял кроссовер Lamborgini Urus стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Накануне он оставил машину на стоянке автомойки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, когда мужчина не обнаружил премиальный автомобиль на месте, он поспешил в полицию сообщить о предполагаемом угоне.

Lamborgini удалось найти на соседней улице. Оказалось, неизвестный всю ночь катался за рулем роскошного автомобиля по парковке ближайшего бизнес-центра. Затем он просто припарковал машину неподалеку.

Сотрудники мойки предположили, что ключи от дорогого автомобиля украли из шкафчика. Машину вернули сотруднику салона без каких-либо повреждений.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля почти за два миллиона рублей. Он похитил машину у собутыльника, забрав ключи в его квартире.

Машины Москва 2023

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