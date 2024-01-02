02 января 2024, 03:26

Замерзшего насмерть мужчину нашли рядом с магазином в Перми

РИА «Новости»
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Мертвого мужчину нашли в утром в понедельник, 1 января, около магазина «Лион» в Закамске Пермского края. Об этом сообщила «Комсомольская правда Пермь».

В социальных сетях опубликовали фотографию погибшего с просьбой отозваться тех, кто его знал.

«Его опознали, видимых следов насилия на его теле не нашли. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение», - уточнило издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тело погибшего уже отправили на экспертизу. Следственный комитет по Пермскому краю уже проводит проверку. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, его имя не сообщили.

Ранее правоохранители обнаружили тела трех человек на территории одного из домов в Самаре. СК возбудил уголовное дело. Позже сообщили, что житель Самары убил свою будущую тещу, затем выбросил невесту из окна седьмого этажа и покончил с собой.

Пермский край Смертность Мужчины
02 января 2024, 03:34
Количество жертв землетрясений в Японии увеличилось до шести
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Число погибших в результате нескольких землетрясений и цунами в японской префектуре Исикава увеличилось до шести. Такие данные опубликовало местное информационное агентство Kyodo со ссылкой на медиков.

Японский телеканал NHK сообщил о госпитализации 36 пострадавших от стихии. Однако точные данные по погибшим и раненным еще анализируются.

В городе Вадзима землетрясение разрушило 50 домов - в них находились люди. Позже в этом же населенном пункте неподалеку от популярной туристической улицы случился пожар.

В префектуре Тояма пострадали минимум 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, в Ниигате - количество пострадавших достигло 20, в префектуре Фукуи травмы получили шесть человек.

Землетрясение в Японии произошло в понедельник, 1 января. Было несколько толчков, и они спровоцировали цунами, которое сносило крыши домов, автомобили, корабли. Многие дома остались без электроэнергии.

Это землетрясение оказалось самым сильным в Японии с 1885 года. Впервые толчки более 7 баллов сейсмологи зафиксировали в 2018 году, сообщил сайт RT.

Пожары Землетрясения Корабли Япония Погода
02 января 2024, 02:25
Вагоны скоростного поезда сошли с рельсов в Сан-Франциско
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В понедельник, 1 января, несколько вагонов сошли с рельсов в Сан-Франциско. Медики госпитализировали пострадавших, сообщила газета San Francisco Chronicle.

«Два передних вагона сошли с рельсов, оба загорелись. На место прибыли пожарные расчеты, а пассажиры были эвакуированы», - рассказал представитель системы быстрых электропоездов BART Джим Эллисон.

Пострадали несколько человек, и все они сейчас находятся в больнице. Сколько именно людей получили травмы, пока не сообщается. Движение на всей железнодорожной линии остановили до конца дня.

В Японии из-за землетрясения и цунами остановили движение всех скоростных поездов в префектуре Исикава. Метеорологи сообщили о волнах высотой до 1,2 метра. Они были, в том числе, вблизи крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) «Ксивадзаки-Карива», передала «Вечерняя Москва».

Несколькими днями ранее с поезда Москва - Симферополь сняли 10 детей. Медики зафиксировали у них признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Группа из детей и взрослых направлялась в Джанкой.

Дети Больницы Землетрясения Япония Поезда АЭС
02 января 2024, 00:45
Мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы
РИА «Новости»
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Мертвую девушку нашли 1 января в гостиничном номере в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации канала, погибшая пришла в гости к одному из постояльцев отеля.

«На вид девушке около 30 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено», - уточнили журналисты.

Правоохранители уже работают на месте, выясняя причины гибели девушки.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух девушек. Он будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года. Подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал следователям, как убивал девушек. Также мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Известно, что девушки, с которыми он жестоко расправился, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая - уроженка Орловской области.

Убийства Аресты Москва 2023
02 января 2024, 00:39
Появилось видео разрушительного землетрясения и цунами в Японии
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Жители крупнейшего японского острова Хонсю столкнулись с сильным землетрясением, после которого произошло цунами. Стихия затронула северо-западное побережье. Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео последствий непогоды.

Вода сносила корабли, автомобили, крыши домов и все на своем пути. Дороги разрушены, более 35 тысяч домов в центральной части страны остались без электричества. Сбоев в работе атомных электростанций нет. Есть жертвы и пострадавшие.

В ликвидации последствий стихии поучаствуют Вооруженные силы (ВС) Японии, заявили в правительстве.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Японии в понедельник, 1 января. Оно затронуло префектуру Исикава. Сейсмологи зафиксировали подземные колебания и толчки.

RT сообщило, что максимальная высота волн около Владивостока и Находки составила до 20 сантиметров. Около берегов Приморья чуть больше - примерно 30 сантиметров.

По данным News.ru , четыре человека погибли от землетрясения и цунами. Около 30 местных жителей пострадали в префектуре Исикава и других районах страны.

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