Замдекана журфака Кобаладзе уволился из МГИМО по собственному желанию

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», - рассказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уход профессора Кобаладзе с должности связан с тем, что он пригласил на встречу со студентами Ивана Урганта. Шоумен якобы прочитал учащимся бесплатную лекцию. Темой беседы стало налаживание личных связей в медиапространстве. При этом Ургант открыто выступал против СВО на Украине и некоторое время жил за границей, а его шоу на Первом канале не выходило.

Должность замдекана Кобаладзе занимал с 2014 года. Комментировать свой уход он отказался.

Об увольнении педагога после приглашения Урганта сообщили его студенты. Они призвали вернуть профессору его место.