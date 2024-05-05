Зал бойца ММА в Иркутске закидали навозом

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Журналисты уточнили, что злоумышленник наведался в зал с двумя мешками навоза. Раскидав по залу удобрение, он порезал все боксерское оборудование, включая мешки, груши, маты и экипировку.

Хамиев в своем аккаунте во «ВКонтакте» написал, что вандал также разнес канализационную трубу, в результате на протяжении 12 часов нечистоты проливались на ковер.

«Включил душевые и затопил все вокруг», - пояснил боец.

Он добавил, что злоумышленник исписал все стены оскорбительными словами. Хамиев отметил, что ущерб может составить около 800 тысяч рублей.

После случившегося полиция организовала проверку. Следователи устанавливают подозреваемого по камерам видеонаблюдения.

Ранее в Москве вандалы испортили салон новых вагонов «Москва-2024» на Замоскворецкой линии метро. Поисками подозреваемых занялись представители службы безопасности столичной подземки и полиция.