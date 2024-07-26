Закрытое на ремонт здание загорелось в Санкт-Петербурге

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Огонь заметили ночью в капитально ремонтируемом здании в Советском переулке, 2. Вызов в экстренные службы поступил в 03:41.

К утру площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. К тушению привлекли около 40 человек и 10 единиц техники. Пресс-служба МЧС сообщила, что информация о пострадавших не поступала.

В приморском городе Артем 25 июля загорелась палата интенсивной терапии в отделении реанимации местной больницы. Медики успели вывезти пациентов в другие помещения. Огонь потушили на площади 10 квадратных метров, последствия пожара сняли на видео. Прокуратура устроила проверку соблюдения норм пожарной безопасности.