30 марта 2024, 04:19

«Закрыл собой». Мужчина спас свою мать от террористов в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Мужчина, пострадавший во время нападения на «Крокус Сити Холл», закрыл собой мать, чтобы защитить ее от террористов. Об этом он рассказал «Известиям».

Издание привело историю молодого человека по имени Павел, который был ранен во время нападения террористов на «Крокус». Он рассказал, что вместе с семьей находился у входа в концертный зал, когда услышал звуки выстрелов. Оценив ситуацию, мужчина принял решения закрыть своим телом мать.

«Просто, чтобы ее не было видно. Даже не думая, что там происходит. Закрыл ее и жду, когда мимо пройдут или попадут - не попадут», - рассказал Павел.

Террористы дважды выстрелили в Павла, после чего он потерял сознание. Родители вытащили молодого человека на парковку, где ему оказали помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером, 22 марта. Вооруженные террористы расстреляли посетителей и работников концертного зала, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 144 человека.

Стрельба Семья Врачи Мужчины Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 05:18
Внедорожник провалился под лед в Иркутской области. Пассажирка погибла
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В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед недалеко от поселка Сарма на Байкале, женщина-пассажир утонула. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Ведомство сообщило, что водитель внедорожника ехал на льду озера, игнорируя запрещающие знаки.

«В трех километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке - женщине 1972 года рождения - нет», - уточнили в МЧС.

Толщина льда в месте происшествия не превышала 10 сантиметров, а глубина составляла четыре метра. На место прибыли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее в Казани полицейские задержали в подростка , протащившего на автомобиле инспектора ГИБДД.

Еще одно происшествие в том же городе - 15-летняя школьница попала в больницу с различными травмами в результате ДТП с иномаркой.

Спасатели Смертность ДТП Иркутская область МЧС РФ Машины
30 марта 2024, 01:31
Девять дней с момента трагедии в «Крокусе». По жертвам теракта скорбит вся Россия
РИА «Новости»
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Наступил девятый день с момента теракта, когда группа боевиков атаковала и подожгла «Крокус Сити Холл». По православным традициям в этот особый день принято вспоминать умерших и произносить за них молитвы.

Жертвами теракта стали 144 человека. По данным Минздрава, 98 пострадавших выписали из больниц, сейчас в стационарах находится еще 69 человек.

Общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи квадратных метров. Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение по восстановлению «Крокуса» примут, опираясь на мнение общественности. Также он пообещал, что на месте теракта обязательно появится мемориал.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек. Четверо участников нападения и пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Суд арестовал всех на два месяца.

По данным Следственного комитета, с исполнителями теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» связывался куратор , который предоставил им инструкции для нападения на концертный зал. Преступники должны были получит награду за теракт на Украине.

Минздрав Россия Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 00:54
Пассажир электрички сломал нос пенсионерке за просьбу убрать ноги
Freepik
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Пассажир электрички «Фрязево — Апрелевка» напал на 77-летнюю женщину после того, как она попросила его убрать ноги с прохода. Злоумышленник сломал пенсионерке нос. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным пресс-службы, пострадавшая пенсионерка сама обратилась в дежурную часть МВД на станции «Москва-Курская». Она рассказала, что неизвестный мужчина напал на нее, ударил, после чего покинул вагон. Врачи диагностировали у пенсионерки перелом носа со смещением.

Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность неуравновешенного пассажира.

«Москвич 1989 года рождения был задержан по месту жительства и доставлен в линейное подразделение. Он рассказал, что агрессивно отреагировал из-за просьбы попутчицы убрать вытянутые ноги с прохода и после словесной перепалки пустил в ход кулаки», - уточнили в ведомстве.

По данным полиции, задержанный признал вину и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и взяли обязательство о явке.

Ранее неизвестные обстреляли электричку в Екатеринбурге.

Пассажир электрички «Фрязево - Апрелевка» напал на 77-летнюю женщину после того, как она попросила его убрать ноги с прохода. Злоумышленник сломал пенсионерке нос. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Драки Уголовное дело Россия Мужчины Полиция Москва
30 марта 2024, 00:23
Подросток протащил инспектора ГИБДД и ударил его об отбойник
РИА «Новости»
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Подросток не остановился на требования полицейских и протащил на автомобиле инспектора ГИБДД в Казани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, сотрудник ГИБДД остановил машину, которой управлял 16-летний юноша. Это произошло на Чистопольской улице. Несовершеннолетний водитель проигнорировал требование покинуть автомобиль и попытался скрыться.

«Сотрудник ГИБДД, пытаясь остановить нарушителя, зацепился за автомобиль. Водитель продолжил движение вместе с правоохранителем, сбросив его в результате удара об отбойник», - отметили в ведомстве.

Экипаж ГИБДД задержал нарушителя, уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудника полиции госпитализировали.

Патрульный автомобиль с инспекторами ДПС преследовал нарушителя и врезался в КамАЗ. В ДТП погиб полицейский.

Уголовное дело ГИБДД Машины Полиция Китай

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