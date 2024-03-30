«Закрыл собой». Мужчина спас свою мать от террористов в «Крокусе»

Издание привело историю молодого человека по имени Павел, который был ранен во время нападения террористов на «Крокус». Он рассказал, что вместе с семьей находился у входа в концертный зал, когда услышал звуки выстрелов. Оценив ситуацию, мужчина принял решения закрыть своим телом мать.

«Просто, чтобы ее не было видно. Даже не думая, что там происходит. Закрыл ее и жду, когда мимо пройдут или попадут - не попадут», - рассказал Павел.

Террористы дважды выстрелили в Павла, после чего он потерял сознание. Родители вытащили молодого человека на парковку, где ему оказали помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером, 22 марта. Вооруженные террористы расстреляли посетителей и работников концертного зала, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 144 человека.