Заключенный сбежал из СИЗО в Новокузнецке

В ведомстве уточнили, что фигурант 2004 года рождения Черников А. совершил побег в субботу, 18 мая. Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению фактического местонахождения мужчины.

Осужденный отбывал срок в отряде по хозяйственному обслуживанию. Он сбежал во время выхода на работу. Руководство СИЗО принимает меры для его поиска.

В МВД объявили приметы сбежавшего заключенного: рост около 168 сантиметров, среднее телосложение. На левой руке и голове у него шрамы, на левом предплечье татуировка в виде молнии, а на правом - узор.

«Полиция просит граждан сообщить сведения о фактическом местонахождении Черникова по телефонам 102, 8-(3842)-58-53-37 и 8-(3843)-37-36-54. Гарантируется конфиденциальность», - заявили в МВД.

В марте из тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч человек. На учреждение напали неизвестные вооруженные люди и освободили заключенных.