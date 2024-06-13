13 июня 2024, 17:05

Заключенный и водитель автозака пострадали в ДТП с иномаркой в центре Москвы

РИА «Новости»
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Заключенный и водитель автозака получили травмы в ДТП с Mercedes в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария случилась на 1-й Тверской-Ямской улице. Оперативные службы получили информацию около 15:00. Источник отметил, что водитель автозака получил легкие травмы, заключенный - более серьезные. Его повезли в больницу.

В тот же день в Истре Mercedes-Benz вылетел на встречную полосу и врезался в Range Rover. По информации СМИ, в одной из иномарок мог находиться депутат Госдумы Алексей Езубов. Авария попала на видео.

Заключенные Больницы ДТП Иномарки Водители Москва
13 июня 2024, 14:57
Участок метро в Москве на Филевской линии закрыли из-за ливней
РИА «Новости»
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В Москве закрыли участок метро на Филевской линии во время «сверхинтенсивных осадков». Об этом информировала пресс-служба столичного департамента транспорта.

Движение приостановили между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». В ведомстве уточнили, что меру приняли «для обеспечения безопасности».

На столицу 13 июня вновь обрушились ливни и грозы. В ЖК «Дмитровский парк» дорогу затопило настолько, что по ней поплыл автобус. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице перекрыли, водители пока вынуждены выбирать пути объезда.

За предыдущие сутки в Московской области выпало до 45% месячной нормы осадков.

Метро Метро Москвы Москва
13 июня 2024, 14:56
Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Свердловской области
Пресс-служба Следственного комитета
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По факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 в лесу в Свердловской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

Дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Вертолет рухнул в пяти километрах от поселка Билимбай Первоуральского городского округа, неподалеку от базы отдыха «Светофор». По версии следствия, летчик нарушил правила, вертолет упал, в результате пострадали два человека: пилот 1985 года рождения и пассажирка 1983 года рождения.

В региональном Минздраве заявили, что состояние мужчины врачи оценивали как среднетяжелое, а женщины - крайне тяжелое. Прокуратура опубликовала кадры с места авиакатастрофы. На кадрах видно, что вертолет получил сильные повреждения, из-за падения в кабине выбило лобовое стекло.

Вертолеты Отдых Уголовное дело Правила Свердловская область
13 июня 2024, 14:13
Появились кадры предполагаемого ДТП с депутатом Госдумы Езубовым в Истре
Телеканал «360»
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Момент лобового столкновения двух иномарок в Истре попал на видео. В одной из машин, по данным СМИ, мог находиться депутат Госдумы Алексей Езубов. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, Mercedes-Benz вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Range Rover. При этом на дороге не было активного движения.

Как сообщил Telegram-канал Baza , в Mercedes-Benz мог находиться депутат Госдумы Алексей Езубов. Его якобы госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Водитель другой иномарки тоже угодил в больницу.

Помощник депутата Михаил Доронин рассказал Telegram-каналу Daily Storm , что информация о ДТП с участием Езубова недостоверна. Он задался вопросом, как чиновник мог оказаться в Истре.

«Я сегодня с ним разговаривал. Ни с какими травмами он не был. У него все нормально. Никуда не госпитализировали Езубова! Он дома», - подчеркнул Доронин.

Он предположил, что новость об аварии - фейк. А депутат, по его словам, занимается своими делами.

«Кто-то напридумывал. Хорошо, что не написали, что разорвало на куски», - добавил Доронин.

Сам Езубов в беседе с 360.ru рассказал, что не смотрел новости в Сети об аварии. Он уточнил, что находится в клинике, где его «слушают». Вероятно, речь идет о методе аускультации, который обычно делают с помощь стетоскопа или фонендоскопа.

Истра ДТП Видео Депутаты Иномарки Машины
13 июня 2024, 13:03
«Был судимый». Стрельбу у храма в Оптиной пустыни устроил экс-заключенный
Телеканал «360»
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Стрельбу у храма в Оптиной пустыни в Калужской области устроил бывший заключенный. Об этом 360.ru рассказала сестра мужчины Елена.

Женщина поделилась, что последний раз общалась с братом около двух месяцев назад. Тогда экс-заключенный находился на СВО.

«У него все в порядке было. Он еще сказал, придет в отпуск, шашлыки сделаем, посидим. <…> Говорит, осталось немного, а когда именно [отпуск], не говорил», - сказала Елена.

Она отметила, что ее брат уже имел судимость.

«Он был судимый, да, у него вроде судимость сняли. Потому что, когда он сидел, он тоже поехал на СВО. <…> Он там когда отбывал, и вот потом еще раз поехал, а потом по контракту уже поехал», - отметила сестра стрелка.

По ее словам, мужчина женат, но детей у него нет. Также есть мать - сейчас она живет с сестрой. Правоохранители сообщили Елене о задержании брата.

Мужчина открыл огонь у храма в Оптиной пустыни вечером 12 июня. Сообщалось, что одна женщина получила ранение в ногу.

Задержания Стрельба Мужчины

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