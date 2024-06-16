Захватившие ростовское СИЗО заключенные планировали подрыв суда в КЧР

Издание опубликовало видеозапись задержания преступников в 2022 году. Тогда трое мужчин планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Сотрудники ФСБ задержали террористов, их доставили в СИЗО.

Авторы статьи отметили, что сейчас заключенные не могут передвигаться по изолятору, так как их заблокировали на небольшой территории.

«Известия» подтвердили информацию об аресте за подготовку теракта и сообщили, что трех преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Террористы 16 июня захватили СИЗО и потребовали в обмен на заложников предоставить им автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно сбежать за рубеж. Сейчас с ними ведутся переговоры.