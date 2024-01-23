Захлебнулась собственной рвотой. Появились подробности о гибели пятимесячной девочки на Урале

«У ребенка во рту была пустышка. Когда ее вытащили, то изо рта вывалились рвотные массы. Ими она и могла захлебнуться», - сообщил собеседник издания.

Следователи начали проверку после гибели ребенка. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области сообщили, предварительно, смерть девочки не носит криминального характера. Для определения точной причины смерти младенца назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее девятимесячная девочка умерла в квартире в Санкт-Петербурге. Мать погибшей ушла на встречу с бывшим мужем, оставив девочку с подругой. Тело девочки нашли между кроватью и стеной, подруга женщины исчезла.

В Первоуральске пятимесячная девочка погибла в кроватке под завалами одежды. Отец устал от плача дочери и накрыл ее вещами. Через некоторое время девочку нашли мертвой. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Ura.ru , что младенец мог захлебнуться рвотными массами.