Захламленная квартира горела в Кузьминках, умер один жилец

Вызов в панельную пятиэтажку на улице Федора Полетаева поступил в 00:43. Очевидцы жаловались на задымление в подъезде. Спасатели нашли очаг возгорания в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Горели личные вещи и мебель на площади пяти квадратных метров, квартира оказалась захламлена. Огонь потушили. Одного человека госпитализировали, второй умер. Оба, по словам источника «360», взрослые.

На юге Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин, в том числе грузовика и такси. Они столкнулись на Варшавском шоссе в Чертаново Северном утром 28 декабря. Никто не пострадал.