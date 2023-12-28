28 декабря 2023, 07:28

Захламленная квартира горела в Кузьминках, умер один жилец

Пресс-служба МЧС
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В Кузьминках на юго-востоке Москвы произошел пожар. В захламленной квартире загорелись вещи и мебель. Одного жильца не удалось спасти, сообщил источник «360».

Вызов в панельную пятиэтажку на улице Федора Полетаева поступил в 00:43. Очевидцы жаловались на задымление в подъезде. Спасатели нашли очаг возгорания в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Горели личные вещи и мебель на площади пяти квадратных метров, квартира оказалась захламлена. Огонь потушили. Одного человека госпитализировали, второй умер. Оба, по словам источника «360», взрослые.

На юге Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин, в том числе грузовика и такси. Они столкнулись на Варшавском шоссе в Чертаново Северном утром 28 декабря. Никто не пострадал.

Пожары Москва 2023
28 декабря 2023, 07:03
Массовая авария с участием такси, грузовика и легковых машин произошла на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Южном административном округе Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин. Среди участников ДТП такси, автомобили каршеринга и грузовик. Помощь медиков не потребовалась, сообщил источник «360».

Спасателей в 03:44 вызвали в Чертаново Северное к дому на Варшавском шоссе, 126а. Произошло столкновение пяти машин: легкового Mercedes, каршеринговых Chery Amulet и Kia, такси марки Kia и грузовика Mitsubishi с пустым фургоном.

Помощь МЧС и медиков, по словам источника «360», не потребовалась, никто не пострадал. Разлива топлива на месте аварии не обнаружили.

В Гатчинском районе Ленинградской области на дороге «подъезд к поселку Коммунар» автобус «ПАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Госпитализировали водителя и 12 пассажиров.

ДТП Москва 2023
28 декабря 2023, 05:21
Десять детей сняли с поезда Москва — Симферополь из-за массовой болезни
РИА «Новости»
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С поезда Москва — Симферополь высадили 10 детей с признаками ОРВИ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, несовершеннолетних пассажиров госпитализировали в Тамбовскую детскую больницу. Группа из 250 детей и 45 сопровождающих направлялась в Джанкой. Во время пути некоторые из них пожаловались на недомогание.

Начальник состава сообщил о произошедшем диспетчеру. На областной станции Мичуринск-Уральский в вагоны пришли врачи и работники Роспотребнадзора. В итоге 10 детей отправили в больницу. Остальные пассажиры продолжили путь.

Ранее с поезда Тюмень - Адлер сняли и отправили в больницу в Саратове 125 детей. По словам главы Саратовской области Романа Бусаргина, несовершеннолетние отдыхали организованной группой в лагере, а на обратном пути у одного из детей поднялась температура. В итоге на место ЧП отправили бригаду скорой помощи.

С поезда Москва - Симферополь высадили 10 детей с признаками ОРВИ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дети Больницы Болезни Роспотребнадзор Поезда
28 декабря 2023, 04:17
Замерзшую женщину с ребенком без верхней одежды обнаружили на улице в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Жители дома на улице Опалихинской в Екатеринбурге обнаружили рано утром 27 декабря у подъезда замерзшую женщину с ребенком. Оба были без верхней одежды. Соседи вызвали скорую, сообщило издание Е1.ru.

Вышедший рано утром из дома мужчина обнаружил раздетых и замерзших женщину и ребенка, он впустил их в подъезд и вызвал скорую. Женщина едва могла передвигаться на коленях, это видно на камерах видеонаблюдения.

Пострадавших увезли в больницу, женщину медикам пришлось нести до машины скорой помощи на носилках. Мальчика отправили в детскую больницу № 9.

Полиция Екатеринбурга прокомментировала происшествие. В МВД сообщили, что женщина и ребенок «вышли сами», противоправных действий против них не совершали.

В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку , которая чуть не замерзла в сугробе и пережила две клинические смерти. Ребенок провалился в сугроб и провел на морозе несколько часов.

Одежда Дети Больницы Врачи Женщины Екатеринбург
28 декабря 2023, 01:31
Правоохранители стали лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления
Freepik
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Полицейские в столице, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях лишили гражданства людей, которые совершили преступления после приобретения российских документов. Информацию об этом сообщили на сайте МВД Медиа.

«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», - сообщили в ведомстве.

В публикации отметили, что всех, кого лишили гражданства после преступлений, выдворят с территории России.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году. По его словам, в связи с этим ведомство примет активные меры.

Мигранты МВД РФ Преступления Россия

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