11 января 2025, 16:27

Загрязнение мазутом обнаружили в Ялте. МЧС нарастило силы и средства в Крыму

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В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов. Загрязнения мазутом обнаружили в Ялте, сообщила пресс-служба министерства.

Для мониторинга ситуации спасатели задействовали 19 морских судов и авиацию. Нефтепродукты выявили в шести муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километра.

«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», - добавили в МЧС.

На места направили необходимые силы и средства для полной расчистки загрязненных участков. Всего к работам подключили 734 человека и свыше 134 единиц спецтехники.

В Сакском районе и Евпатории 8 января ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил сайт kp.ru.

Число погибших дельфинов в результате ЧП выросло до 60. Трупы млекопитающих обнаружили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи.

Крым Крушение танкеров в Керченском проливе
11 января 2025, 15:54
Лайнер Москва — Дубай сел во Внуково из-за проблем с гидравлической жидкостью
Global Look Press
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Пассажирский лайнер авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва — Дубай, приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Причиной возвращения самолета могла стать утечка гидравлической жидкости во время полета. По информации канала, на борту Boeing 767 находились 240 человек.

Авиакомпания Utair подтвердила ТАСС, что самолет сел в Москве из-за изменения уровня гидравлической жидкости.

«После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости. В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково», - отметил представитель авиаперевозчика.

Борт сел в штатном режиме примерно в 14:41 по московскому времени, добавили в Utair.

Ранее Boeing 767, направлявшийся из тайского города Районг в Уфу, пропал с радаров. Несмотря на сообщения о поданном сигнале тревоги, лайнер Azur Air с 336 пассажирами штатно приземлился в пункте назначения.

Пассажирский лайнер авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва - Дубай, приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Самолеты Boeing Дубай Москва
11 января 2025, 15:48
Временные ограничения ввели в аэропорту Казани
Unsplash
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В казанском аэропорту снова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15:05 введены в аэропорту Казани», - уточнил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Утром воздушные гавани также временно не принимали и не отправляли рейсы. Ограничения действовали 45 минут.

Ранее ограничения на прием и вылет самолетов водили в аэропорту Саратова. Двум лайнерам пришлось пойти на посадку на запасных аэродромах. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В этот же день были введены ограничения на полеты в аэропортах Нижнекамска и Ульяновска. Как сообщает Telegram-канал Baza, был объявлен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Казань Самолеты
11 января 2025, 12:33
Выброс солярки обнаружили в реке Дон
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В реке Дон вдоль ростовской набережной заметили выброс нефтепродуктов, предположительно дизельного топлива. Об этом сообщил глава мэрии Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

На место происшествия были направлены все необходимые федеральные службы. Природнадзор проводит расследование, выясняя источник и место сброса. Пробы воды специалисты уже взяли.

«Ситуацию держу на контроле», - подчеркнул Логвиненко.

Нефтепродукты были замечены с восточной стороны набережной. Подробности происшествия выясняются.

Ранее режим ЧС из-за выбросов мазута ввели на западе Крыма. Глава администрации района Александр Дудинов рассказал, специалисты и волонтеры продолжают ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. Для расчистки берега выйдут еще примерно 100 волонтеров.

В Черном море продолжаются работы по устранению последствий крушения танкеров с нефтепродуктами. Сегодня утром специалисты обнаружили пятно мазута площадью около 2,8 тысячи квадратных метров.

Топливо Реки
11 января 2025, 12:25
Молоток, ножи и неразделенная любовь. Что известно о нападении подростка на школу в Курске
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В Курске 16-летний подросток в балаклаве попытался напасть на школу № 54. Парень вооружился молотком, ножами и жидкостью для розжига. Подробности — в материале 360.ru.

Уголовное дело Правоохранители задержали нападавшего, против него завели уголовное дело.

По данным следствия, подросток разбил молотком стекла припаркованного недалеко от школы автомобиля. Также юноша собирался устроить пожар.

Момент нападения на школу попал на видео. Следователи провели осмотр места происшествия.


Личность нарушителя удалось установить - им оказался ученик другой школы 2008 года рождения.

Врио губернатора прибыл в образовательное учреждение, переговорил с директором школы, председателем городского комитета образования и охранником. Последний не смог ответить на вопросы Хинштейна.

«Это серьезный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», - пообещал он.

Также пройдет проверка работы частной охранной организации ООО «ЧОП „Содействие“». Случившееся не означает, что все курские школы никак не защищены, подчеркнул Хинштейн. Однако родители должны быть уверены в безопасности своих детей - из происшествия сделают серьезные выводы, чтобы не допустить подобного в будущем, пообещал врио губернатора.

Что произошло Молодой человек ворвался в учебное заведение 10 января около 08:00. Дежуривший на входе охранник по каким-то причинам не смог его остановить, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня утром в школе № 54 города Курска произошло ЧП. К счастью, никто не пострадал, но произошедшее вызывает серьезные вопросы», - написал он.

Подросток вбежал в здание, разбил окно в коридоре, беспрепятственно выскочил на улицу и попутно ударил молотком по стеклу входной двери. При побеге из школы он бросил сумку, в которой обнаружили два ножа и жидкость для розжига. Случившееся длилось не более двух минут.

Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, уже через четыре минуты прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. К тому моменту злоумышленник успел скрыться.

«Однако, благодаря профессиональной работе полиции, он был вскоре задержан в четырех километрах на территории дачного массива СНТ „Мичуринец“. Сейчас с ним работают специалисты», - рассказал Хинштейн.

Что еще известно о нападавшем Нападавший оставлял впечатление тихого и спокойного мальчика , рассказала мать бывшей девушки задержанного.

«Раньше ничего не было такого. Тихий, спокойный, такой стеснительный мальчик был. Я бы никогда не подумала на него ничего», - объяснила она.

По словам женщины, подросток не угрожал ее дочери. Девушка показывала матери свою переписку с бывшим возлюбленным, в сообщениях не было агрессии - пара разошлась без ссор. Жительница Курска добавила, что попытка поджога стала полной неожиданностью для нее.

«Просто в шоке была. Я бы ни за что не могла подумать об этом», - подчеркнула она.

Женщина добавила, что парень увлекался мотоциклами и жил в полной семье. Он никогда не жаловался на мать и отца - у него нормальная, полноценная семья, заключила мать девушки.

Расследование происшествия продолжается.

Предполагаемые мотивы Предварительно, подросток напал на школу из-за сложных отношений с одной из учениц, отметил Хинштейн.

«По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы № 54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал», - заявил он.

По данным Telegram-канала Baza, подросток мог быть связан с суицидальной игрой. За несколько минут до нападения на школу юноша оставил в социальных сетях запись, которая может иметь отношение к подобным играм.

Похожие «манифесты» публиковали другие подростки, пытавшиеся напасть на образовательные учреждения. Не исключено, что подросток мог получить задание о нападении на школу от кураторов.

Послание в школьном чате Перед нападением злоумышленник оставил послание в школьном чате. Подросток по пунктам расписал «план» на день и рассказал о своем инвентаре. Юноша отметил, что вовсе не сожалеет о содеянном - он мечтал об этом с седьмого класса.

«Как же я рад», - написал он.

В послании подросток заявил о намерении избить бывшую девушку «до посинения» и устроить «мясорубку» в школе.

Уголовное дело Школы Преступления Курская область

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