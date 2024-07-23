23 июля 2024, 08:34

Загоревшуюся в Строгино машину сняли на видео

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Утром 23 июля в Строгино на проезжей части загорелась машина. Очевидица рассказала 360.ru, что огонь охватил спецтехнику.

Женщина заметила машину, охваченную огнем, когда ехала по трассе. Она заявила, что ДТП произошло перед тоннелем.

«Это какая-то строительная машина или типа того. Паники никакой не было, никто не бегал вокруг», - сказала она.

Собеседница 360.ru сняла произошедшее на видео. На кадры попал открытый огонь.

В Москве в поселении Первомайском 22 июля произошла другая авария, с участием автомобиля BMW. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал подросток, находившийся в машине. Его увезли в Коммунарку.

Пожары ДТП Машины Москва
23 июля 2024, 01:47
Жители Кореновска вышли на улицы после нападения мигрантов на россиянина
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В Кореновске случился конфликт между местными жителями и мигрантами. Об этом сообщил «Царьград» в Telegram-канале.

По его данным, около 40 иностранцев напали на группу местных парней. Драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание приезжему, потому что тот включил громкую музыку в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что полицейские задержали одного из нападавших. Он яро сопротивлялся и даже ударил правоохранителя.

Происшествие возмутило местных жителей. Они собрались в колонну и пошли в «неизвестном направлении», чтобы разобраться в произошедшем. Также собравшиеся кричали лозунг «Один за всех и все за одного!».

Еще одна драка случилась в Кореновске около школы. Полиция уже задержала зачинщика и арестовала на пять суток.

Мигранты Краснодарский край
23 июля 2024, 00:48
Конфликт двух женщин в Ростове-на-Дону перерос в стрельбу с пострадавшими
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Звуки стрельбы услышали жители Ростова-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов новости».

Выстрелы раздавались в микрорайоне Суворовский. По предварительным данным, между женщинами около магазина начался конфликт. Потом к ним подбежали несколько мужчин и кто-то открыл стрельбу. В итоге одного из них ранили в ногу. На место ЧП прибыли врачи скорой помощи и сотрудники Росгвардии.

Ранее неизвестный начал стрелять в отделе полиции в Армении. По данным журналистов, это был вооруженный винтовкой иностранец. Он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе происшествия пострадали два человека, одного из них доставили в университетскую больницу с ранением груди.

Стрельба Врачи
22 июля 2024, 22:57
Вдову участника СВО выгнали из собственного магазина на рынке в Истре
РИА «Новости»
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Владелицу павильона лишили имущества на рынке в Истре. Пострадавшая рассказала 360.ru, что директор рынка конфисковал товар и оборудование из-за скандала с продавцом в качестве «морального ущерба». СК возбудил уголовное дело о грабеже и самоуправстве.

Хозяйка конфискованного имущества - вдова участника СВО. Она рассказала 360.ru, что директор рынка поссорился с продавцом в магазине, после чего выгнал его, и, не уведомив руководство, продолжил торговать ее товаром.

«Продолжают торговать нашим товаром, нам не отдают ни оборудование, ничего», - отметила собеседница 360.ru.

С ее слов, владелец рынка отказывается идти на примирение, плохо отзывается о продавце, с которым у него вышел конфликт.

«Он сказал, будете судиться - судитесь. Он как моральную компенсацию себе забрал эту точку с оборудованием, которое принадлежит поставщикам. Поставщики выставляют мне досудебные претензии», - поделилась хозяйка товара.

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Самоуправство». Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Уголовное дело Скандалы Истра Магазины
22 июля 2024, 22:53
Руководитель пропавшей в Северной Осетии тургруппы рассказала, почему отряд обратился к МЧС
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Туристический отряд из Долгопрудного, который запросил помощь у МЧС в Северной Осетии, не попадал в критическую ситуацию, люди нуждались только в питьевой воде. Об этом рассказала руководитель группы Татьяна Садыкова в беседе с 360.ru.

«Нас спасать вообще не надо было. Мы просто в МЧС позвонили, попросили воду. У нас была нехватка воды. <…> Мы не заблудились, не потерялись, с детьми все хорошо, в порядке», - сказала она.

По словам источника, сотрудники МЧС уже принесли воду. Сейчас с отрядом все хорошо, он продолжит путь по плану. Дети уже позвонили родителям и отчитались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что с тургруппой все хорошо. Он отметил, что сейчас дети отдыхают в палаточном лагере. До этого группу из 10 детей и двух взрослых начали искать спасатели Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС РФ.

Дети Туризм Долгопрудный Москва

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