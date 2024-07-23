Загоревшуюся в Строгино машину сняли на видео

В Кореновске случился конфликт между местными жителями и мигрантами. Об этом сообщил «Царьград» в Telegram-канале.

По его данным, около 40 иностранцев напали на группу местных парней. Драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание приезжему, потому что тот включил громкую музыку в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что полицейские задержали одного из нападавших. Он яро сопротивлялся и даже ударил правоохранителя.

Происшествие возмутило местных жителей. Они собрались в колонну и пошли в «неизвестном направлении», чтобы разобраться в произошедшем. Также собравшиеся кричали лозунг «Один за всех и все за одного!».

Еще одна драка случилась в Кореновске около школы. Полиция уже задержала зачинщика и арестовала на пять суток.