Загоревшаяся после ДТП в Ленобласти «Газель» везла три десятка баллонов с пропаном
Мощный пожар вспыхнул рядом с магазином «Лента» в Ленинградской области. Очевидцы, проживающие в поселке Бугры, сообщили о взрывах. В пресс-службе МЧС уточнили, что ЧП произошло из-за столкновения легковой машины и «Газели», перевозившей баллоны с пропаном. Кадры с места событий появились в Сети.
В Telegram-каналах начали распространять информацию от жителей поселка в Ленобласти. По их словам, громкие хлопки раздались на пересечении проспекта Культуры и КАД. После этого вспыхнул пожар рядом с гипермаркетом «Лента». Одно из видео последствий аварии появилось в канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
В МЧС уточнили, что причиной возгорания стало ДТП с участием легковушки и «Газели».
«Последняя перевозила 31 баллон с пропаном. В результате столкновения произошла разгерметизация трех баллонов, загорелся легковой автомобиль», - подчеркнули в ведомстве.
Всего от РСЧС на место прибыло восемь специалистов и две единицы техники. Движение на дороге ограничили.
Ранее очевидец предоставил «360» видео с места происшествия. На кадрах видно, что огонь полностью охватил грузовик.