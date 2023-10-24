Загоревшаяся после ДТП в Ленобласти «Газель» везла три десятка баллонов с пропаном

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В Telegram-каналах начали распространять информацию от жителей поселка в Ленобласти. По их словам, громкие хлопки раздались на пересечении проспекта Культуры и КАД. После этого вспыхнул пожар рядом с гипермаркетом «Лента». Одно из видео последствий аварии появилось в канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

В МЧС уточнили, что причиной возгорания стало ДТП с участием легковушки и «Газели».

«Последняя перевозила 31 баллон с пропаном. В результате столкновения произошла разгерметизация трех баллонов, загорелся легковой автомобиль», - подчеркнули в ведомстве.

Всего от РСЧС на место прибыло восемь специалистов и две единицы техники. Движение на дороге ограничили.

Ранее очевидец предоставил «360» видео с места происшествия. На кадрах видно, что огонь полностью охватил грузовик.