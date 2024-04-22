Загорелся производственный комплекс на западе Москвы
Утром 22 апреля в Очаково-Матвеевском на западе Москвы произошел пожар. Загорелось одноэтажное здание производственного комплекса, сообщил источник «360».
Экстренные службы вызвали к зданию по улице Генерала Дорохова, 16с7. Из-под крыши одноэтажной постройки размером 40 на 15 метров шел густой серый дым, существовала угроза перехода возгорание на соседнее строение.
К месту пожара отправили около 30 пожарных расчетов. По предварительной информации, возгорание могло произойти в рабочем общежитии.