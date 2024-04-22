22 апреля 2024, 08:27

Загорелся производственный комплекс на западе Москвы

РИА «Новости»
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Утром 22 апреля в Очаково-Матвеевском на западе Москвы произошел пожар. Загорелось одноэтажное здание производственного комплекса, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали к зданию по улице Генерала Дорохова, 16с7. Из-под крыши одноэтажной постройки размером 40 на 15 метров шел густой серый дым, существовала угроза перехода возгорание на соседнее строение.

К месту пожара отправили около 30 пожарных расчетов. По предварительной информации, возгорание могло произойти в рабочем общежитии.

Пожары Москва
22 апреля 2024, 07:45
Власти Тюменской области сообщили о повышении уровня воды в реке Тобол
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Уровень воды в реке Тобол возле села Коркино в Тюменской области за последние сутки повысился на 80 сантиметров, до 554 сантиметров. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

Вода продолжает прибывать в село Упорово, Ялуторовск, Иевлево. При этом критический уровень воды составляет 950 сантиметров.

В Тюменской области с 8 апреля ввели режим ЧС. Пик паводка ожидается к 23-25 апреля.

Сильные подтопления вызвал весенний паводок в Курганской области, где протекает Тобол. В спасательном ведомстве полагают, что в ближайшие дни вода наконец-то начнет уходить. Жителям оказывают помощь при эвакуации.

Паводки Реки
22 апреля 2024, 06:48
Военную радиостанцию нашли в подмосковном лесу — СМИ
Unsplash
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Житель Пушкино обнаружил в лесу советскую военную радиостанцию и пустой чемодан. Находку изъяли специалисты, сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

Мужчина наткнулся на подозрительные предметы, когда гулял с собакой по лесу 21 апреля около 18 часов. Он обнаружил чемодан, военную радиостанцию советского производства и вызвал экстренные службы. Через 20 минут приехали полиция и кинологи с собаками. Специалисты осмотрели находку и пришли к выводу, что она не представляла опасности.

«Собака не обнаружила взрывчатку, чемодан был пуст. Радиостанцию изъяли для исследований», - сказал собеседник агентства.

Мину времен Великой Отечественной войны нашли в селе Осташево в Волоколамском городском округе. Боеприпас калибра 50 миллиметров лежал на берегу реки Рузы. Взрывотехники «Мособлпожспаса» ликвидировали его прямо на месте.

Полиция Пушкино
22 апреля 2024, 06:34
Мертвого мужчину нашли у железнодорожной платформы в Щербинке
РИА «Новости»
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В Новой Москве у станции Щербинка Курско-Рижского диаметра обнаружили двух мужчин. Один из них умер, другой получил травмы, но отказался от госпитализации, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали к Бутовскому тупику, 12б около полуночи. Очевидец сообщил о происшествии на платформе в сторону Подольска. В 500 метрах от станции обнаружили двух мужчин. Один из них, на вид около 30-35 лет, умер. Второй пострадал, но после осмотра отказался от госпитализации.

В Твери произошла массовая авария. На проспекте Николая Корыткова автомобиль Volkswagen подрезал другую иномарку, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся еще с несколькими машинами. В общей сложности пострадали шесть автомобилей. Четырех человек госпитализировали, один погиб.

РЖД Поезда Москва
22 апреля 2024, 01:38
При пожаре на производстве в Орехово-Зуеве пострадал человек
РИА «Новости»
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В Орехово-Зуеве огнеборцы локализовали пожар в производственном помещении на площади в 1200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, пострадал один человек. Работника производства госпитализировали с ожогами.

На место чрезвычайного происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Местная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

Ранее спасатели потушили пожар в Рахмановском участковом лесничестве рядом с деревней Дмитрово Павлово-Посадского городского округа. Возгорание обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга. Из-за сильного ветра огонь охватил полтора гектара земли.

Пожары Прокуратура РФ МЧС РФ Орехово-Зуево

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