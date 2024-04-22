Загорелся производственный комплекс на западе Москвы

Житель Пушкино обнаружил в лесу советскую военную радиостанцию и пустой чемодан. Находку изъяли специалисты, сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

Мужчина наткнулся на подозрительные предметы, когда гулял с собакой по лесу 21 апреля около 18 часов. Он обнаружил чемодан, военную радиостанцию советского производства и вызвал экстренные службы. Через 20 минут приехали полиция и кинологи с собаками. Специалисты осмотрели находку и пришли к выводу, что она не представляла опасности.

«Собака не обнаружила взрывчатку, чемодан был пуст. Радиостанцию изъяли для исследований», - сказал собеседник агентства.

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