03 февраля 2025, 12:55

Загорелся павильон на ВДНХ

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Пожар произошел в одном из павильоном на ВДНХ. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«На ВДНХ горит павильон 58. С первого этажа густой черный», - отметил он.

Это одноэтажный павильон в трехэтажной башней, которая располагается в центре здания.

«Проводились работы по демонтажу конструкций. Самостоятельно эвакуировались 13 человек», - добавил собеседник 360.ru.

Огнеборцы потушили пожар на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее пожар разгорелся в семиэтажном жилом доме на западе Москвы - в Можайском районе. В результате пострадал один человек. Пожарные обнаружили задымление в подвале, вскрыли его и вытащили мужчину. Пострадавшего передали медикам, ему оказали необходимую помощь.

Пожары МЧС РФ ВДНХ
03 февраля 2025, 14:16
СК подтвердил гибель пострадавшего при взрыве в Москве Саркисяна
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Следователи подтвердили гибель президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армена Саркисяна, пострадавшего при взрыве в московском ЖК «Алые Паруса». Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», - заявили следователи.

Ранее о смерти Саркисяна сообщил источник 360.ru. Глава Федерации бокса ДНР находился в реанимации в тяжелом состоянии - в результате взрыва ему оторвало ногу. Также погиб охранник Саркисяна.

ЧП в элитном ЖК «Алые Паруса» случилось утром 3 февраля. Взрыв прогремел в холле здания. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Раненых доставили в медучреждения на вертолете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Предварительно, в доме сдетонировало заложенное под потолок самодельное взрывное устройство.

Уголовное дело Взрывы Москва Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 13:44
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел под квартирой известного адвоката Жорина
Global Look Press
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Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Как стало известно Telegram-каналу Shot, во время происшествия мужчины не было дома.

После произошедшего Жорин еще не был в своей квартире, поэтому не может оценить степень возможных повреждений.

«Пострадавшего Армена Саркисяна он лично не знал, но видел его в жилом доме», - сообщил Shot.

По последним данным, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян , пострадавший при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве, скончался. Стало известно, что мужчине оторвало ногу и он впал в кому. Также погиб его охранник.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в холле ЖК «Алые Паруса». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Как стало известно Telegram-каналу Shot , во время происшествия мужчины не было дома.

Адвокаты Взрывы Квартиры Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 13:44
Взрывчатку в жилой комплекс «Алые паруса» могла заложить девушка
Global Look Press
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Взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» в Москве могла заложить девушка. Об этом в Telegram-канале написал украинский блогер Анатолий Шарий.

По его информации, в подъезде незадолго до взрыва заметили странную незнакомку, которая прятала лицо и запаниковала, когда ее заметили. Сейчас ее разыскивают.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что бомбу в подъезд мог пронести курьер. Предположительно, ее заложили под потолок. В результате взрыва погибли два человека, несколько получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. На месте работают опытные следователи и криминалисты.

Уголовное дело Убийства Взрывы Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 11:16
Один из пострадавших при взрыве в «Алых парусах» находился в базе «Миротворца»
РИА «Новости»
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Один из пострадавших при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве находился в базе сайта «Миротворец» и получал угрозы с Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, речь идет о 49-летнем Олеге К. За что именно мужчина попал в базу, не сообщается.

Взрыв прогремел в подъезде первого этажа около 09:45 утра. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Как сообщил источник 360.ru , один человек погиб и еще несколько получили ранения. Повреждения получили остекление и потолок, однако несущие конструкции уцелели, и угрозы обрушения нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Уголовное дело Взрывы Сайт Миротворец Москва Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве

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