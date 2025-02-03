Загорелся павильон на ВДНХ

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Следователи подтвердили гибель президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армена Саркисяна, пострадавшего при взрыве в московском ЖК «Алые Паруса». Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», - заявили следователи.

Ранее о смерти Саркисяна сообщил источник 360.ru. Глава Федерации бокса ДНР находился в реанимации в тяжелом состоянии - в результате взрыва ему оторвало ногу. Также погиб охранник Саркисяна.

ЧП в элитном ЖК «Алые Паруса» случилось утром 3 февраля. Взрыв прогремел в холле здания. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Раненых доставили в медучреждения на вертолете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Предварительно, в доме сдетонировало заложенное под потолок самодельное взрывное устройство.