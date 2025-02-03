Загорелся павильон на ВДНХ
Пожар произошел в одном из павильоном на ВДНХ. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«На ВДНХ горит павильон 58. С первого этажа густой черный», - отметил он.
Это одноэтажный павильон в трехэтажной башней, которая располагается в центре здания.
«Проводились работы по демонтажу конструкций. Самостоятельно эвакуировались 13 человек», - добавил собеседник 360.ru.
Огнеборцы потушили пожар на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Ранее пожар разгорелся в семиэтажном жилом доме на западе Москвы - в Можайском районе. В результате пострадал один человек. Пожарные обнаружили задымление в подвале, вскрыли его и вытащили мужчину. Пострадавшего передали медикам, ему оказали необходимую помощь.