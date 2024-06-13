Загорелось нежилое здание рядом с ОКБ «Сухого» на Боткинском проезде

Неадекватный мужчина уже семь лет третирует целый подъезд дома в ЖК «Новые Ватутинки» в Новой Москве, и только сейчас полиция предприняла действия, чтобы обезопасить от него жильцов. Сосед дебошира Алексей рассказал 360.ru о чудачествах и злодеяниях неспокойного мужчины.

«Я с ним живу уже семь лет рядом. <…> Он с первых дней начал [чудить], по ночам слушал музыку громко, мог уйти и оставить дома музыку», - рассказал собеседник 360.ru.

Алексей отметил, что когда он переехал в этот в дом, сосед кидался на него с ножом. Мужчина очень любит ходить голышом, по всем этажам разгуливает голым, добавил сосед. При этом в подъезде проживает много детей.

Отношения между соседями обострились около года назад. Алексей поделился, что причиной стало происшествие с его старшим сыном. Мальчик шел на секцию в выходной, когда его стали зазывать из квартиры неадекватного соседа.

«С этого момента мы поругались и у нас началось веселье», - отметил Алексей.

Злодейства на камеру Но окончательно испортилось поведение у неадекватного соседа, когда жильцы установили камеры видеонаблюдения в подъезде. Мужчина начал демонстративно чудить на камеру, и стал чаще ходить голым.

«Он начал в мою сторону больше агрессию проявлять, потому что видеонаблюдение поставили, и у меня все оборудование. Пошли угрозы. Постоянно угрожал мне и моим детям», - поделился собеседник.

Сосед также грозился подкинуть «наркоту» и воспользоваться связями, чтобы отправить Алексея на СВО или в тюрьму.

Есть у соседа развлечение - хлопать пожарной дверью, да так, что содрогаются жильцы нескольких этажей. Неадекватный мужчина не дает покоя и женщинам из подъезда, орет на них и пытается ударить. Алексей отметил, что в квартире беспокойного соседа постоянно какие-то сборища: кто-то приходит и уходит, кто-то живет сутками. Алексей предположил, что у соседа в квартире секта или пункт торговли наркотиками.

Соседи не выдержали и в очередной раз вызвали полицию. Дебошира увезли, но выпустили через четыре часа. После этого мужчина снова начал чудить и вышел в подъезд голышом. Наряд снова приехал и забрал неспокойного соседа, на этот раз его пообещали определить в психиатрическую клинику на лечение.