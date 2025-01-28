28 января 2025, 22:55

Заглотила голову. Огромная рыба напала на россиянку в аквариуме в Китае

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Китае огромная рыба укусила россиянку, работающую русалкой-аниматором в гигантском аквариуме. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как проплывающая мимо крупная рыба резко повернулась и схватила девушку за голову во время ее выступления. Рыба повредила ей лицо, а также съела очки и носовые зажимы.

По словам 22-летней россиянки, нападение произошло в городе Сишуаньбань 28 января. По словам пострадавшей, руководство парка запретило ей рассказывать о происшествии, а также выкладывать видео в интернет.

Девушка также рассказала, что у нее очень сильно болят голова, шея и глаз.

«Девушке выплатили 700 юаней - то есть 9,5 тысячи рублей - за моральный ущерб (впрочем, изначально, работодатели отказывались платить больше 500 юаней)», - уточнил канал.

В декабре 2024 года в Красном море погиб турист при атаке акулы в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам.

Россия Работа Деньги Китай Парки
29 января 2025, 04:18
Огромная рыба едва не проткнула носом уснувшего гребца
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Во время трансатлантической гребной экспедиции весельная лодка The Mayflower едва не потерпела крушение из-за столкновения с крупным марлином. Он пробил дно судна, едва не проткнув ногу одного из моряков, сообщил Jam Press.

Глинн Данн, Дэн Льюис, Дэн Вулер и Пол Адамс отправились в экспедицию по Атлантическому океану. Они планировали за 40 дней проплыть 4,8 тысячи километров между Канарскими островами, но попали в шторм и чуть не лишились судна.

«Я был на веслах в задней части лодки, когда раздался оглушительный хруст. Это было похоже на автомобильную аварию: хруст, скрежет, сопровождаемый самым громким в мире грохотом», - рассказал Вулер.

Он увидел бурлящую воду и много крови, а потом заметил марлина. Гигантская рыба охотилась на тунца под лодкой и случайно пробила дно. Костяной нос-копье прошел через палубу, стекловолокно и еще несколько слоев рядом с ногой уснувшего в каюте Данна.

Несмотря на шок и сильные волны, мужчины сумели заткнуть пробоину и остановить приток воды. Адамс и Данн признались, что поседели от пережитого потрясения.

В Индонезии встреча человека с морским обитателем окончилась смертельно. Итальянка Джулия Манфрини погибла во время серфинга из-за того, что рыба-меч пронзила ей сердце.

Рыбалка
29 января 2025, 03:17
В аэропорту Пулково ввели ограничения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Временные ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 02:56 по московскому времени 29 января временные ограничения ввели на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково», - написал он.

Представитель ведомства добавил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет лайнеры.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В первых числах января на запасные аэродромы отправили 20 летевших в Пулково самолетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о четырех уничтоженных дронах ВСУ.

Санкт-Петербург
29 января 2025, 01:37
Задержанных в Тунисе россиян распределили по трем тюрьмам
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители в Тунисе перевели 11 задержанных на границе с Алжиром россиян из Морнагии в другие тюрьмы. Брат одного из арестантов сообщил об этом РИА «Новости».

«По последним данным, наши ребята сидят в трех тюрьмах - Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно», - сказал он.

Мужчина поддерживает контакт только со своим родественником. С момента задержания его по неизвестной причине несколько раз перевели из одной тюрьмы в другую и пока оставили в Бурдж аль-Амери.

Туристическая группа уехала в Тунис в ноябре, чтобы посмотреть на античные памятники в населенном пункте Хайдра вблизи охраняемых военными объектов у границы с Алжиром. В какой-то момент россияне перестали выходить на связь. Посольство сообщило, что их задержала полиция.

Первое судебное заседание планировалось в закрытом режиме.

Задержания Туризм
28 января 2025, 20:36
«Вылезали как могли». Лодка с россиянами затонула на Пхукете
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Лодка с российскими туристами потерпела крушение на Пхукете. В момент аварии на борту находились 27 человек, в том числе трое детей, рассказал 360.ru один из россиян.

«Никто из туристов не пострадал. Женщины получили моральный шок, теперь боятся плавать на лодках. Мужчины все стойко выдержали. На борту было трое детей. Они очень сильно испугались», - отметил он.

Супруга туриста подчеркнула, что экипаж лодки по неизвестным причинам затянул отплытие от главного пирса, поэтому потом гнал судно сильнее. В этот момент на море наблюдались сильные волны.

По пути на остров многие пассажиры ощутили сильный скрежет, после этого мотор стал работать по-другому. Капитан начал кричать, а экипаж схватил ведра, чтобы вычерпывать воду из трюма.

«На борту началась паника. Гид скомандовал надеть всем спасательные жилеты и всех подбадривал как мог. Рядом была рыбацкая лодка, которая подплыла к нам и людей стали быстро перемещать туда», - поделилась женщина.

По ее словам, на борту лодки, кроме россиян, были туристы из Китая и Казахстана. Пожилая китаянка в панике стала проталкиваться вперед, чтобы быстрее покинуть тонувшее судно, но в итоге упала между двумя лодками и запуталась в веревках. Ее спасли.

«Вылезали, как могли. Лодка на наших глазах ушла под воду за пару минут. Мы успели эвакуироваться, воды в этот момент было уже по колено», - добавила собеседница 360.ru.

Всех пострадавших туристов развезли по отелям Пхукета, им пообещали вернуть деньги за тур.

Ранее в Индии военный катер протаранил паром с туристами в Аравийском море. Погибли 13 человек, двух пострадавших доставили в госпиталь.

Дети Туризм Женщины Таиланд

Новости по теме