16 апреля 2024, 13:43

«Заезжаем в воду». Затопленное шоссе в Кургане сняли на видео

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Некоторые дороги в Кургане остаются открытыми, несмотря на их частичное затопление. Видеозапись с последствиями половодья на одном из шоссе появилась в распоряжении «360».

Автор ролика отметила, что из-за ЧС на дорогах образовываются заторы и неизвестно, каким путем придется ехать обратно.

«Дорога пока открыта. Едем медленно, печально», - отметила автор видео.

На кадрах видно, что некоторые участки дороги затопило. Вода может почти полностью скрывать колеса автомобилей.

«Заезжаем в воду», - добавила она.

Ранее жительница Кургана рассказала, что шоссе Тюнина закрыли для легковых автомобилей. По ее словам, в регионе уже давно объявили эвакуацию и организовали пункты временного размещения. Для животных оборудовали специальные будки неподалеку от ипподрома, подчеркнула она. Женщина добавила, что половодье сплотило людей - жители поддерживают друг друга в трудной ситуации.

Наводнения Курган Видео Женщины Дороги Животные Реки
16 апреля 2024, 14:53
Кот провалился в колодец в Москве
Пресс-служба Следственного комитета
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В Москве кот провалился в колодец и не может самостоятельно выбраться. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в четверг, 16 апреля, примерно в 14:22 по московскому времени. Колодец, в который провалился кот, расположен у четвертого корпуса дома № 8 по Очаковскому шоссе. Питомец не может выбраться без помощи спасателей. Крышка колодца открыта. Известно, что животное безнадзорное.

Животное подает признаки жизни. Информации о том, получил ли кот повреждения, не поступала.

Подробности выясняются.

В Луховицах недавно в колодец провалился бобер. Это заметили жители деревни Головачево, которые обратились в Систему-112. Самостоятельно они не смогли вытащить бобра с двухметровой глубины. На место прибыли работники ПСЧ-229 Мособлпожспаса. Они спасли животное и отпустили его на волю.

Спасатели Коты Животные Москва
16 апреля 2024, 14:32
Дело возбудили после смерти пациентки в московской клинике
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили из-за предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности, в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 14 апреля в частной клинике, расположенной на севере Москвы, пациентке 1984 года рождения провели операцию по абдоминопластике живота. На следующий день после этого женщина пожаловалась на ухудшение здоровья и вскоре скончалась.

Сотрудники Следственного комитета начали обыски в клинике, изучение и изъятие служебной и медицинской документации. Также они проведут другие процессуальные действия для воссоздания полной картины произошедшего. Планируется назначение ряда судебных экспертиз, включая медицинскую.

Ранее деятельность клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова в Москве частично приостановили из-за гибели пациента. Операционные помещения опечатали.

Уголовное дело Россия Следственный комитет России Пластические операции Москва
16 апреля 2024, 14:14
Мэрия Оренбурга назвала напряженной ситуацию с паводком
Global Look Press
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Вода в реке Урал снижается по одному сантиметру каждый час, но ситуация в Оренбурге по-прежнему остается напряженной. Об этом заявил первый заместитель главы города Алексей Кудинов, сообщила пресс-служба администрации города.

Урал Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
16 апреля 2024, 13:38
Патрушев назвал причины ЧС с половодьем в регионах
РИА «Новости»
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Чрезвычайные ситуации с половодьем в Оренбургской и Курганской областях возникли из-за проблем с прогнозированием и недостаточного реагирования на угрозы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Архангельске, сообщили РИА «Новости».

Он назвал нанесенный стихийным бедствием ущерб огромным и отметил, что урон из-за половодья можно было минимизировать.

«Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы может привести к серьезным последствиям», - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза напомнил, что проблемы с оперативным реагированием и прогнозами также наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе. Он добавил, что для обеспечения безопасности жителей и ликвидации последствий ЧС принимаются все необходимые меры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что из-за паводков все службы пришли в состояние полной мобилизации. По его словам, в Оренбуржье вода уже начала постепенно убывать.

Наводнения Курганская область Реки Наводнение в Оренбургской области

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