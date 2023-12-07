Задымление произошло в салоне самолета «Аэрофлота» в аэропорту Камчатки

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По данным издания, самолет должен был вылететь с Камчатки в Москву. После окончания посадки один из пассажиров заметил дым, который шел из-под сидения. Бортпроводники тут же обесточили лайнер.

Специалист осмотрел салон самолета, проверяя источник возможного короткого замыкания. Однако следов неисправности не нашел. В итоге для обеспечения безопасности пассажиров «Аэрофлота» пересадили в другой самолет.

Позднее лайнер благополучно вылетел в Москву, а неисправный Boeing-777 отстранили от совершения полетов.

В начале декабря сообщалось, что принадлежащий «Аэрофлоту» Boing-737 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.