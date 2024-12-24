24 декабря 2024, 03:05

«Задушу». Таксист в аэропорту Домодедово напал на конкурента

Unsplash
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Конфликт между таксистами произошел в аэропорту Домодедово. Один из водителей-частников, недовольный присутствием конкурента, попытался напасть на него на парковке, сообщило издание Readovka.

По словам пострадавшего, все началось с требования покинуть территорию. Агрессор заявил, что у Домодедово «стоят мои таксисты».

После этого мужчина ударил водителя. Происходящее попало на камеру видеорегистратора в автомобиле. На записи слышны крики агрессора - он говорит, что «просил нормально, по-мусульмански», а затем угрожает «задушить» оппонента.

В момент нападения рядом находились другие таксисты, но никто из них не вмешался.

Readovka утверждает, что «бомбилам» не понравилось то, что пострадавший работал на агрегатор.

По данным издания, такие инциденты в аэропорту Домодедово не редкость. Пассажиры регулярно жалуются на неофициальных перевозчиков, которые настойчиво предлагают свои услуги. Цены на их поездки никак не регулируются, а поведение часто оставляет желать лучшего.

Ранее таксист избил пассажирку в Балашихе.

Аэропорт Домодедово Такси Мужчины Водители
24 декабря 2024, 01:22
Крыша рухнула в подмосковной школе
Пресс-служба МЧС
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Крыша спортивного зала обрушилась в школе № 20 города Подольска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России на официальном сайте ведомства.

Сообщение о происшествия поступило в оперативно-дежурную смену ведомства. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что кроме кровли также обрушились перекрытия.

Общая площадь обрушения крыши составила 60 квадратных метров. Причины устанавливают правоохранители. В момент инцидента спортивный зал пустовал.

К разбору завалов привлекли 18 человек, задействовали и восемь единиц техники.

Глава Подольска Григорий Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что в школе обрушился простенок между окнами. По словам мэра, помещение не использовалось с февраля 2024 года, поскольку власти «приняли решение о приостановке и проведении капремонта в следующем году».

Ранее депутаты проверили качество капитального ремонта в школе в Богородском округе.

Подольск Школы МЧС РФ
23 декабря 2024, 23:58
20 лет тюрьмы или смертная казнь. Полиция арестовала россиянина на Бали
Unsplash
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Гражданину России грозит смертная казнь в Индонезии. Мужчину арестовали за попытку распространения наркотиков, сообщило издание Jakarta Globe.

Россиянина задержали сотрудники управления по борьбе с наркотиками провинции Бали (BNNP Bali). Мужчина жил на острове около года. Арестовали его в Джимбаране - он пытался продать более 223 граммов гашиша.

Местные власти полагают, что 33-летний гражданин России закупил большое количество запрещенных веществ в расчете распространить их в период предстоящих новогодних праздников.

Мужчину задержали с поличным. При обыске в его квартире нашли еще одну партию запрещенных веществ семи разных видов. Предположительно, подозреваемый прятал наркотики по всему острову, а затем отправлял покупателям координаты через Telegram.

Задержанный рассказал, что получил наркотики из Таиланда. Он утверждает, что не знает личностей своих «работодателей», хотя в схеме участвует уже более года.

«Мы продолжаем расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать основных лиц, стоящих за этой операцией», - заявил глава BNNP.

В соответствии с индонезийским законодательством, россиянину может грозить смертная казнь или до 20 лет лишения свободы.

Ранее жителя Орла задержали за заказанные из Таиланда наркотики.

Наркотики Смертная казнь Россия Бали
23 декабря 2024, 17:16
«Человек неадекватный». Разгромившая кафе в Балашихе напала на работника детского центра
Телеканал «360»
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Женщина, которая устроила погром в кафе Балашихе, напала на сотрудницу детского языкового центра. 360.ru узнал детали случившегося.

Владелица кофейни Наталья рассказала 360.ru, что заведение разгромила неизвестная, которая раньше там не появлялась.

«Сегодня предпраздничное настроение в нашей кофейне, к сожалению, было немножко нарушено. Наше заведение посетила неизвестная женщина, которая напала на сотрудницу нашей кофейни, а также стала крушить и рушить наши витрины с товарами. Мы ее не знаем, она никогда не являлась посетителем нашего заведения, к сожалению, тут же умчалась, оставив после себя прискорбный бардак», - заявила хозяйка кафе.

По ее словам, на место сразу же вызвали охрану и полицейских.

«Ведется расследование. Соседи и жители района помогают нам в поиске неизвестной данной личности», - сказала Наталья.

От рук неизвестной пострадала сотрудница детского языкового образовательного центра Татьяна. По ее словам, женщина хорошо выглядела.

«Я эту женщину не знаю, первый раз ее видела, но я подумал, что она пришла, как всегда, узнать о наших услугах. Но женщина сразу начала разговор с того, что „вот я до вас добралась, чем вы здесь занимаетесь, почему вы наших русских детей обучаете русскому языку?“» - рассказала девушка.

Затем женщина стала все крушить.

«Позвонить в полицию я не успела, она начала все здесь швырять, кидать. <…> Стойку на меня опрокинула, все тут разбросала, и потом вытащила меня за волосы и начала рукой бить по голове, по шее, держа меня за волосы. Я уже думаю, что мне делать? Схватила ведро, но ведром, конечно, я ее не смогла ударить, потому что она меня выкручивала за волосы», - пожаловалась Татьяна.

Нападавшую поймали и передали полиции.

«Видно, что человек неадекватный», - заключила Татьяна.

О нападении на кафе в Балашихе стало известно 23 декабря. Момент погрома сняли на видео.

Преступления Балашиха
23 декабря 2024, 16:23
Военный из Бурятии сбежал из части ради встречи с родными и покончил с собой
РИА «Новости»
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Военнослужащий из Бурятии по имени Владимир сбежал из части, чтобы увидеть близких на Новый год. Затем мужчина покончил с собой, сообщил Telegram-канал Baza.

Тело 33-летнего военного обнаружили в доме его тети в селе Тунка. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой извинился перед родственниками за «такой слабый поступок».

«Я очень устал, я больше не смогу держать все в себе. Уходил в самоволку, потому что хотел увидеть вас. Прощайте, не ругайте меня и не осуждайте», - говорилось в послании погибшего.

По информации источника канала, около недели назад мужчина покинул свою танковую бригаду. Военного разыскивали за самовольное оставление части. У него остались двое детей.

На прошлой неделе осужденный поджигатель ростовской мэрии Роман Шведов покончил с собой в следственном изоляторе. Это произошло после оглашения приговора.

Военные Бурятия

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