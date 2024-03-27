«Задействовали 54 бригады». Подмосковные врачи скорой помощи прибыли к Crocus City Hall в разгар теракта

Он пояснил, что первая группа медицинских специалистов, которая прибыла на место, сообщила, что пострадавших очень много, поэтому оперативный отдел начал перенаправлять к концертному залу остальные экипажи.

«Через 10 минут там уже было достаточно сил и средств для оказания помощи. Всего мы задействовали 54 бригады, которые там находились. Передислоцировали туда специалистов с подстанций, которые находились неподалеку», - рассказал Серебренников.

Чтобы не оставлять простых жителей городских округов без медицинской помощи на работу вышли специалисты, у которых был выходной. Таким образом удалось сформировать еще 10 бригад, которые остались дежурить на случай срочных вызовов.

Серебренников отметил, что врачи, когда попадают в ситуации с большим количеством пострадавших, никогда не паникуют. По его словам, организм срабатывает так, что выбрасывается специальный гормон, который приводит к стабилизации и полной концентрации только на своей работе, которая заключается в спасении жизней.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшим в теракте бригады скорой помощи доставляли раненых в больницы Подмосковья, где уже развернули 390 дополнительных коек. Как отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк, на внеурочную работу вышли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер, чтобы помочь людям.