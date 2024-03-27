27 марта 2024, 21:47

«Задействовали 54 бригады». Подмосковные врачи скорой помощи прибыли к Crocus City Hall в разгар теракта

РИА «Новости»
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Бригады скорой помощи получили первое сообщение о пострадавших в Crocus City Hall после нападения террористов в 20:01 и уже через четыре минуты первый экипаж прибыл на место. Боевики все еще находились в здании, когда медики оказывали первую помощь раненым. Об этом в интервью «360» рассказал исполняющий обязанности главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Серебренников.

Он пояснил, что первая группа медицинских специалистов, которая прибыла на место, сообщила, что пострадавших очень много, поэтому оперативный отдел начал перенаправлять к концертному залу остальные экипажи.

«Через 10 минут там уже было достаточно сил и средств для оказания помощи. Всего мы задействовали 54 бригады, которые там находились. Передислоцировали туда специалистов с подстанций, которые находились неподалеку», - рассказал Серебренников.

Чтобы не оставлять простых жителей городских округов без медицинской помощи на работу вышли специалисты, у которых был выходной. Таким образом удалось сформировать еще 10 бригад, которые остались дежурить на случай срочных вызовов.

Серебренников отметил, что врачи, когда попадают в ситуации с большим количеством пострадавших, никогда не паникуют. По его словам, организм срабатывает так, что выбрасывается специальный гормон, который приводит к стабилизации и полной концентрации только на своей работе, которая заключается в спасении жизней.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшим в теракте бригады скорой помощи доставляли раненых в больницы Подмосковья, где уже развернули 390 дополнительных коек. Как отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк, на внеурочную работу вышли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер, чтобы помочь людям.

Скорая помощь Врачи Интервью Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 23:05
Братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall увезли на допрос
РИА «Новости»
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Следователи увезли на допрос троих братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни. Об этом РИА «Новости» сообщила тетя Шамсидина Гулбиби Заргарова.

По ее словам, Фаридуни уехал в Россию на заработки - он планировал купить землю и построить дом для своей семьи. До этого фигурант дела жил в одном доме с тремя братьями и их детьми. Заргарова отметила, что не понимает причин участия родственника в теракте.

Обвиняемый в теракте родился в кишлаке Лойоби в городе Гиссар, которые расположен в 50 километрах от Душанбе. До переезда в Россию Шамсидин Фаридуни занимался медициной.

Ранее стало известно, что дом в кишлаке Лойоби в Таджикистане, где жила семья Фаридуни, опечатали. По словам соседей, всех родственников обвиняемого в теракте забрали на допрос в Душанбе.

Полиция Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:58
«Была мысль — все, меня убили». Житель Звездного городка оказался перед стрелявшими в упор террористами
РИА «Новости»
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Житель Звездного городка Дмитрий Сараев оказался прямо перед террористами, которые расстреливали в упор посетителей концертного зала Crocus City Hall. Он рассказал «360», что помогло ему выжить в тот страшный вечер.

В пятницу, 22 марта, Сараев пришел на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Во время нападения террористов он стоял в очереди на вход.

«Я находился в очереди на билетный контроль. В какой-то момент начали расстреливать. Пострадали первыми люди, которые дальше меня в очереди стояли», - рассказал Дмитрий.

Он вместе с другими людьми попытался укрыться в небольшой нише у стены здания, но террористы продолжили стрелять.

«Мы попали в эту нишу, и там нас продолжили расстреливать в упор. К сожалению, многим людям не повезло или повезло в меньшей степени, чем мне. Видел людей убитых, раненных. В какой-то момент почувствовал сильный тупой удар в спину. Сразу была мысль: „Все, меня убили“», - признался собеседник «360».

По его словам, он не почувствовал острой боли и поэтому решил, что в него просто отлетел какой-то предмет. Когда террористы ушли, он через разбитое стекло выбраться на улицу. Позже выяснилось, что Сараев получил ранение - пуля прошла навылет.

«Просто очень сильно повезло. Ангелы хранители, видимо, сработали, ну и ряд обстоятельств. И факт того, что не поддался панике сильной. Действовал где-то очень быстро, где-то наоборот. Главное, мне удалось избежать психической внутренний расфокусировки и паники. Это все в совокупности спасло жизнь», - заключил Дмитрий.

Ранее пострадавший в теракте Сергей Мошура рассказал «360», как ему удалось выбраться из горящего концертного зала.

Концерты Звездный городок Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:46
Появилась новая версия вербовки боевиков для теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Совершивших теракт в Crocus City Hall террористов вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана», который работает на аудиторию в Таджикистане. Его уже удалили, сообщило РИА «Новости».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в этом Telegram-канале завербовали лица, совершивших теракт в Crocus City Hall. <…> Это Telegram-канал „Голос Хорасана“*», - рассказал собеседник агентства.

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 143 человека. Сотрудники ФСБ задержали 11 причастных к преступлению. В ходе допроса один из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall рассказал, что его завербовали через Telegram.

На допросе он объяснил силовикам, что куратор по имени Абдуло предложил ему за 500 тысяч рублей расстрелять зрителей.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Telegram Боевики Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:27
Сообщения о смерти двух фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall опровергли
Unsplash
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Сообщения о смерти кого-либо из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.

Ранее в социальных сетях стали писать о том, что двое из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall якобы скончались в СИЗО.

«Сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Фигуранты дела находятся в разных учреждениях», - сказал он.

Мельников рассказал, что террористы до конца жизни будут находиться в «гробу», то есть в камере от четырех до шести квадратных метров. Передвигаться по помещению они будут только в согнутом положении с руками за спиной, контактов с ними не будет.

По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 143 человека. ФСБ задержала 11 причастных к преступлению. Восемь фигурантов дела арестовали.

СИЗО Москва Стрельба в Crocus City Hall

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