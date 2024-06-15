Задержка поездов произошла из-за повреждения сигнального кабеля на ж/д станции во Внукове
Сигнально-блокировочный кабель повредили на железнодорожной станции во Внукове. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария произошла при проведении земельных работ - трактор повредил кабель. В результате с 19:20 наблюдалась задержка поездов.
«В данный момент неисправности ликвидированы», - добавил источник.
В апреле в Московской области поезд «Иволга» врезался в тепловоз. ЧП не повлияло на движение других составов.
До этого на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороге 11 грузовых вагонов сошли с рельсов. Прокуратура устроила проверку.