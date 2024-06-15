Задержка поездов произошла из-за повреждения сигнального кабеля на ж/д станции во Внукове

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Авария произошла при проведении земельных работ - трактор повредил кабель. В результате с 19:20 наблюдалась задержка поездов.

«В данный момент неисправности ликвидированы», - добавил источник.

В апреле в Московской области поезд «Иволга» врезался в тепловоз. ЧП не повлияло на движение других составов.

До этого на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороге 11 грузовых вагонов сошли с рельсов. Прокуратура устроила проверку.