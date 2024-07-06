Задержавшийся в Шереметьеве самолет вылетел в Красноярск

«В настоящее время закончилась посадка пассажиров. В ближайшее время самолет вылетит в пункт назначения. На время ожидания вылета пассажирам предоставлялись напитки и питание», - заявили в пресс-службе.

По онлайн-табло можно увидеть, что самолет уже покинул терминал Шереметьево. В «Аэрофлоте» добавили, что рейс задержали в связи со сложными погодными условиями. Изначально вылет планировался на 00:05 по московскому времени в субботу, но его перенесли.

Ранее 360.ru сообщил, что десятки пассажиров прождали на борту отправки рейса более 9,5 часа. Среди них - семьи с четырьмя грудными детьми, военные. Воду начали раздавать только после прибытия полицейских. Их вызвали, потому что люди отказывались покидать самолет.