04 января 2024, 16:35

Задержавшийся на семь часов поезд под Челябинском возобновил движение

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Застрявший на железной дороге в Челябинской области поезд № 346 сообщением Адлер — Нижевартовск продолжил движение спустя семь часов задержки. Об этом «360» сообщил пассажир Олег.

«Сейчас уже поехали. Были вагоны, в которых не экономили электричество, туалеты, освещение и розетки у них перестали работать. По температуре стабильно 25 градусов тепла было», - сказал он.

Другой очевидец отметил, что поезд начал движение к станции Муслюмово.

«Сейчас поехали дальше. Я оформила обращение в РЖД с претензией, что нас не обеспечили едой, хотя они обязаны это сделать после четырех часов задержки. Сказали, что обращение рассмотрят в течение трех часов. Температура в вагоне нормальная, обеспечивали только горячей водой», - пояснила женщина.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово Южно-Уральской железной дороги 4 января.

По предварительной информации, причиной задержки стала поломка колесной пары у поезда № 346. Транспортная прокуратура Челябинской области по факту произошедшего начала проверку.

РЖД Челябинская область Поезда
04 января 2024, 17:04
ЮУЖД сообщила о задержке 6 поездов под Челябинском
РИА «Новости»
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Крупный сбой в движении пяти пассажирских поездов произошел в Челябинской области. Составы задерживаются по техническим причинам на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги, сообщили в Telegram-канале ЮУЖД.

Крупный сбой в движении пяти пассажирских поездов произошел в Челябинской области. Составы задерживаются по техническим причинам на перегоне Кунашак - Муслюмово Южно-Уральской железной дороги, сообщили в Telegram-канале ЮУЖД.

По данным представителей филиала РЖД, задерживаются следующие поезда - № 346 Адлер - Нижневартовск на 8 часов 59 минут, - № 332 Уфа - Новый Уренгой на 5 часов 56 минут, - № 331 Новый Уренгой - Уфа на 4 часа 30 минут, - № 122 Оренбург - Екатеринбург на 5 часов 34 минуты, - № 146 Челябинск - Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут.

В пресс-службе отметили в поезде № 331 организуют питание в Челябинске. В поездах № 346, № 122 и № 332 - в Екатеринбурге. Также в ЮУЖД заверили, что в вагонах поездов поддерживается комфортная температура.

Помимо этих пяти составов, задерживается пригородный поезд № 6256 сообщением Челябинск - Каменск-Уральский.

«Железнодорожники принимают все меры для минимизации задержки поездов », - добавили сотрудники, принеся извинения пассажирам.

Чтобы узнать оперативную информацию о движении поездов в ЮУЖД посоветовали пользоваться мобильным приложением «РЖД-Пассажирам». Также данные можно узнать на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону центра поддержки 8-800-775-00-00. Звонить по нему можно бесплатно из любой точки России.

Урал Челябинская область Поезда
04 января 2024, 16:58
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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Сирены воздушной тревоги сработали в Севастополе. Информацию об этом в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.

Он предупредил горожан, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты военные используют табельные средства маскировки в виде задымления. Развожаев подчеркнул, что запах неприятный, но опасности дым не представляет.

Официальный Telegram-канал информационного центра Крымского моста объявил о временном закрытии движения транспорта.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - указали в сообщении.

По неподтвержденной информации, наземный и морской общественный транспорт Севастополя прекратил движение.

Официальных данных о причинах срабатывания сирен воздушной тревоги в городе пока не приводили.

В последний раз дежурная систем противовоздушной обороны России сбила приближающуюся к Севастополю украинскую ракету в минувшую среду, 3 января. Как отмечал Развожаев, снаряд перехватили над акваторией Черного моря.

Севастополь
04 января 2024, 15:36
Три поезда застряли в Челябинской области
РИА «Новости»
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Три поезда застряли на перегоне Кунашак — Муслюмово в Челябинской области, региональные транспортные прокуратуры начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово в Челябинской области, региональные транспортные прокуратуры начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве установили, что на два часа задержались пассажирские поезда №332 сообщением Уфа - Новый Уренгой и №346 сообщением Адлер - Нижневартовск. Также более чем на три часа задержался поезд № 6256 сообщением Челябинск - Каменск-Уральский.

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и отметила, что все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме.

По данным Telegram-канала Baza, причиной пробки стала поломка колесной пары у локомотива, который следовал в Нижневартовск из Адлера. По информации источника, поезд стоит на месте порядка пяти часов.

Пассажиры из поезда №346 в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что стоят на месте уже свыше шести часов.

«Поезд остановился в 10:00 и с тех пор не шелохнулся. Еда и вода, может, и есть, но они конечны. Благо, есть электричество и мобильная связь. Отопление в поезде неравномерное, в моем вагоне холодно», - написал один из них.

Во вторник, 2 января, в районе Аргаяша в Челябинской области четыре пассажирских поезда также попали в пробку.

Челябинская область Прокуратура РФ Пробки Поезда
04 января 2024, 15:23
Появилось видео из квартиры Люберец после отравления жильцов угарным газом
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Следователи и криминалисты проводят оперативные мероприятия в квартире жилого дома в Люберцах, где 3 января нашли четырех человек, отравившихся угарным газом. Главк СК по Московской области опубликовал видео с места происшествия.

Следователи и криминалисты проводят оперативные мероприятия в квартире жилого дома в Люберцах, где 3 января нашли четырех человек, отравившихся угарным газом.

Главк СК по Московской области опубликовал видео с места происшествия.

Накануне вечером в квартире нашли тела двух мужчин, еще двух женщин в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Одной из версий случившегося называют отравление угарным газом. Следователи также рассматривают другие версии.

В декабре в Самарской области трое взрослых и один ребенок насмерть отравились угарным газом. Погибшие жили в многоквартирном доме. Аналогичный случай произошел ранее в Нижегородской области, где погибли два человека.

Люберцы Следственный комитет России

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