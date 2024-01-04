Задержавшийся на семь часов поезд под Челябинском возобновил движение

«Сейчас уже поехали. Были вагоны, в которых не экономили электричество, туалеты, освещение и розетки у них перестали работать. По температуре стабильно 25 градусов тепла было», - сказал он.

Другой очевидец отметил, что поезд начал движение к станции Муслюмово.

«Сейчас поехали дальше. Я оформила обращение в РЖД с претензией, что нас не обеспечили едой, хотя они обязаны это сделать после четырех часов задержки. Сказали, что обращение рассмотрят в течение трех часов. Температура в вагоне нормальная, обеспечивали только горячей водой», - пояснила женщина.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово Южно-Уральской железной дороги 4 января.

По предварительной информации, причиной задержки стала поломка колесной пары у поезда № 346. Транспортная прокуратура Челябинской области по факту произошедшего начала проверку.