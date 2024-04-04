Омбудсмен указал на намеренное распространение слухов и ложных домыслов.

«Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», - отметил Солтаев.

Задержанный покончил с собой в отделении полиции. Близкие Успанова также утверждают, что он не имел отношения к теракту. Публикации в Сети на эту тему носят провокационный характер, подытожил омбудсмен.

Глава МИД Сергей Ларов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле». Причастность Украины ко многим другим преступлениям в России ни у кого не вызывает сомнений.