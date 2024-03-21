21 марта 2024, 12:28

Задержанный под Белгородом диверсант собирался устроить взрыв в районе дислокации военных

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Диверсант, задержанный в Белгородской области, собирался дистанционно устроить взрыв в районе дислокации российских военнослужащих. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

У подозреваемого изъяли взрывное устройство, с помощью которого он планировал осуществить теракт. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к диверсии и террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых устройств и покушении на участие в деятельности террористической организации.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали готовившего теракт россиянина 21 марта. По данным правоохранителей, подозреваемый выполнял задание «Русского добровольческого корпуса»*.

В понедельник Вооруженные силы России пресекли попытку проникновения украинских диверсантов через границу в Белгородскую область. В результате боевики потеряли до 150 человек, сообщали «Известия».

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

Уголовное дело Военные Взрывы Россия
22 марта 2024, 15:05
Полыхающий грузовик в движении сняли на видео в Москве на шоссе Энтузиастов
Телеканал «360»
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В распоряжении «360» оказалось видео, на котором по шоссе Энтузиастов в Москве проезжает полыхающий грузовик. Ролик сняли примерно в 400 метрах от МКАД.

На видео попал диалог двух людей из проезжающего мимо автомобиля. Девушка отметила: главное, чтобы водитель выжил. Ее спутник предположил, что он «уже выскочил».

В начале марта в Харьковской области в результате атаки ВСУ полностью сгорел грузовик с углем , который доставляли жителям. Машины атаковали FPV-дронами, а после по ним открыли прицельный огонь с применением реактивной системы залпового огня «Град». Водителя ранило, его отвезли в больницу.

Машина на ролике объята огнем полностью, от нее валит черный дым, тем не менее она остается на ходу.

Пожары Грузовики Машины
22 марта 2024, 14:47
Житель Ульяновска сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
РИА «Новости»
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В Ульяновске местный житель жестоко отомстил возлюбленной якобы за общение с другими молодыми людьми. Пострадавшую с травмами увезли в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, накануне 16-летняя школьница находилась в гостях у своего 21-летнего молодого человека. Выпив алкоголь, он устроил разборки с возлюбленной, обвиняя ее в общении с другими. Сначала мужчина ударил девятиклассницу кулаком по лицу, а затем сбрил ей часть волос, чтобы на нее больше никто не посмотрел.

В итоге девочке потребовалась помощь медиков, ее увезли в больницу. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти.

Молодого человека задержали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Как оказалось, его уже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Краснодаре сотрудники полиции нашли мужчину , который избил свою сожительницу и дочь. Его удалось задержать в Туапсинском районе.

Драки Избиения
22 марта 2024, 13:58
Жителя Подмосковья обвинили в убийстве знакомой во время застолья
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Жителю Рузского городского округа предъявили обвинение в убийстве знакомой. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что 43-летнего мужчину взяли под стражу.

По данным следствия, 19 марта в деревянной постройке в деревне Старониколаево мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними завязалась ссора.

«В ходе конфликта мужчина нанес женщине удары ножом в область шеи и головы, и скрылся с места преступления», - передали в Следкоме.

Следователи и криминалисты после совместной работы быстро вычислили, где может скрываться подозреваемый. Его задержали и доставили на допрос. Расследование и сбор доказательств вины мужчины продолжается.

Ранее в Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов. Женщина не хотела разводиться с супругом, поэтому подговорила нового ухажера расквитаться с ним. За этого она обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей.

Убийства Женщины Россия Мужчины Следственный комитет России
22 марта 2024, 13:08
«Не берегла себя». Модель Анастасия Костенко попала в больницу после родов
РИА «Новости»
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Модель, супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко попала в больницу вскоре после четвертых родов. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя», - самокритично заявила модель.

В ее личном блоге появилась фотография из больницы с катетером на руке. Конкретный диагноз Костенко не назвала.

Она сообщила, что находится на лечении в той же больнице, где недавно родила сына, и отметила внимательное и заботливое отношение персонала к пациентам.

Со стороны мужа Анастасии, футболиста Дмитрия Тарасова, комментариев касательно госпитализации супруги не поступало.

Бывшая жена Тарасова Ольга Бузова откровенно рассказала о своем состоянии в соцсетях. Звезда заявила, что не смогла выспаться и плохо себя чувствует. Поклонники предположили, что ее расстроила новость о рождении сына у Тарасова. У самой Бузовой детей пока нет.

Модели Больницы Соцсети

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