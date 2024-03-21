Задержанный под Белгородом диверсант собирался устроить взрыв в районе дислокации военных

У подозреваемого изъяли взрывное устройство, с помощью которого он планировал осуществить теракт. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к диверсии и террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых устройств и покушении на участие в деятельности террористической организации.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали готовившего теракт россиянина 21 марта. По данным правоохранителей, подозреваемый выполнял задание «Русского добровольческого корпуса»*.

В понедельник Вооруженные силы России пресекли попытку проникновения украинских диверсантов через границу в Белгородскую область. В результате боевики потеряли до 150 человек, сообщали «Известия».

* Террористическая организация, запрещенная на территории России