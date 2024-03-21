Задержанный под Белгородом диверсант собирался устроить взрыв в районе дислокации военных
Диверсант, задержанный в Белгородской области, собирался дистанционно устроить взрыв в районе дислокации российских военнослужащих. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности.
У подозреваемого изъяли взрывное устройство, с помощью которого он планировал осуществить теракт. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к диверсии и террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых устройств и покушении на участие в деятельности террористической организации.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали готовившего теракт россиянина 21 марта. По данным правоохранителей, подозреваемый выполнял задание «Русского добровольческого корпуса»*.
В понедельник Вооруженные силы России пресекли попытку проникновения украинских диверсантов через границу в Белгородскую область. В результате боевики потеряли до 150 человек, сообщали «Известия».
* Террористическая организация, запрещенная на территории России