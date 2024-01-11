Задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков угнал машину таможенника и скрылся в Москве

Водитель автомобиля Lada Xray, в котором подозреваемого везли из аэропорта, остановился на заправке. Пока таможенник оплачивал бензин, задержанный успел взять машину под контроль и быстро уехал: угону не помешали даже надетые на него наручники.

Правоохранителям удалось выследить машину по камерам: угонщик успел доехать до севера столицы, где он оставил служебное авто. На место обнаружения выехали дополнительный наряд полиции: предположительно, вышедший из машины угонщик попал в объектив другой камеры на улице Дубнинской.

Ранее в Москве владельцу автомобиля удалось предотвратить угон авто необычным образом: мужчина успел сесть на пассажирское сиденье и заглушить мотор.