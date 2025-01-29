Задержанных в Тунисе россиян распределили по трем тюрьмам

«По последним данным, наши ребята сидят в трех тюрьмах - Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно», - сказал он.

Мужчина поддерживает контакт только со своим родественником. С момента задержания его по неизвестной причине несколько раз перевели из одной тюрьмы в другую и пока оставили в Бурдж аль-Амери.

Туристическая группа уехала в Тунис в ноябре, чтобы посмотреть на античные памятники в населенном пункте Хайдра вблизи охраняемых военными объектов у границы с Алжиром. В какой-то момент россияне перестали выходить на связь. Посольство сообщило, что их задержала полиция.

Первое судебное заседание планировалось в закрытом режиме.