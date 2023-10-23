Задержанного за попытку отравления летчиков российских летчиков арестовали

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По данным журналистов, задержанным оказался 32-летний уроженец Мелитополя. В руки правоохранителей он попал в аэропорту Ставрополя, когда пытался улететь в Москву.

Накануне авторы Telegram-канала Fighterbomber сообщили о попытке отравления российских летчиков , которые отмечали 20-летие годовщины окончания учебы в Армавирском военном авиационном училище. Ядовитые торт и алкоголь им доставил неизвестный курьер, который не стал раскрывать имя заказчика.

Пилоты заблаговременно отказались от неизвестного угощения, а личность привезшего опасный подарок вычислили по камерам наблюдения.

Авторы Baza со ссылкой на участников встречи подчеркнули, что торт и алкоголь доставили еще до прихода гостей. При этом причастность курьера к попытке отравления пока не подтвердилась. Но оперативники уже начали искать организаторов неудавшейся диверсии.