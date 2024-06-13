Задержание сообщницы гендиректора ЧЭМК по делу о педофилии засняли камеры

На записи видно, как помощница обвиняемого в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов спускается в лифте на первый этаж дома, затем ее выводят из подъезда. Сопротивления силовикам задержанная не оказывала.

Женщина дала показания против Ходоровского. По одной из версий, спутница гендиректора поставляла ему подростков для интимных утех.

Павла Ходоровского заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ранее Центральный районный суд Челябинска по итогам закрытого заседания вынес постановление о его аресте на два месяца - до 10 августа. Предположительно, 72-летний мужчина за деньги вступал в связь с девочками 14-15 лет. Ранее в распоряжении 360.ru также появилось видео с арестованным директором Челябинского комбината.

В Челябинске по подозрению в педофилии задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, а затем и его сообщницу Дарью , которая могла предоставлять ему несовершеннолетних девочек. Видео, на котором силовики выводят женщину из многоэтажки, оказалось в распоряжении 360.ru.