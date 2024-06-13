13 июня 2024, 11:39

Задержание сообщницы гендиректора ЧЭМК по делу о педофилии засняли камеры

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В Челябинске по подозрению в педофилии задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, а затем и его сообщницу Дарью, которая могла предоставлять ему несовершеннолетних девочек. Видео, на котором силовики выводят женщину из многоэтажки, оказалось в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как помощница обвиняемого в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов спускается в лифте на первый этаж дома, затем ее выводят из подъезда. Сопротивления силовикам задержанная не оказывала.

Женщина дала показания против Ходоровского. По одной из версий, спутница гендиректора поставляла ему подростков для интимных утех.

Павла Ходоровского заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ранее Центральный районный суд Челябинска по итогам закрытого заседания вынес постановление о его аресте на два месяца - до 10 августа. Предположительно, 72-летний мужчина за деньги вступал в связь с девочками 14-15 лет. Ранее в распоряжении 360.ru также появилось видео с арестованным директором Челябинского комбината.

В Челябинске по подозрению в педофилии задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, а затем и его сообщницу Дарью , которая могла предоставлять ему несовершеннолетних девочек. Видео, на котором силовики выводят женщину из многоэтажки, оказалось в распоряжении 360.ru.

13 июня 2024, 11:17
Появились первые кадры стрельбы у Оптиной пустыни под Калугой
Телеканал «360»
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Момент стрельбы у Оптиной пустыни под Калугой запечатлели на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Мужчина с оружием подошел к машине, у которой стояли две прихожанки. Он выстрелил в воздух, напугав женщин.

«Боже, их надо спасать. Батюшка, звоните в охрану», - сказала женщина в автомобиле.

Затем стрелок подошел к машине и потребовал пассажиров выйти из нее. Параллельно раздавались выстрелы. Одна из женщин призвала мужчину остановиться.

По данным правительства Калужской области , во время совершения преступления мужчина находился в неадекватном состоянии. В ходе стрельбы пострадала женщина, ее ранил отлетевший рикошетом фрагмент асфальта. В СМИ появилась информация, что мужчина собирался устроить ограбление. Истинные мотивы стрелка предстоит установить следователям.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело по статье о разбон, совершенном с применением оружия.

Стрельба Видео Женщины Мужчины Оружие Машины
13 июня 2024, 10:34
Татьяну Лазареву объявили в розыск в России
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Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск в России. Ее карточка появилась в базе МВД.

Ее разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

Из карточки следует, что Лазарева* родилась в Новосибирске 21 июля 1966 года. По национальности она русская.

Татьяна Лазарева* вместе с детьми покинула Россию два года назад и живет в Испании. Ее бывший муж Михаил Шац* обосновался в Израиле. Они официально развелись в начале 2024 года.

Уехавшая телеведущая не раз позволяла себе антироссийские заявления, в одном из интервью фактически оправдывала атаки беспилотников на российские города.

В реестр физических лиц - иностранных агентов ее включили в июне 2022 года на основании ведения политической деятельности, которую оплачивали украинские власти. С тех пор Татьяне Лазаревой* как минимум дважды выписывали штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

* Татьяна Лазарева и Михаил Шац - физические лица, выполняющие функции иноагента.

МВД РФ
13 июня 2024, 09:26
Мошенники придумали новую преступную схему с покупкой вебкам-студий
Freepik
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Житель Москвы нашел в интернете предложение по покупке вебкам-студий. Мужчина заключил договор с организацией и отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Москвич планировал получать доход от выкупленной им франшизы вебкам-студии. Владельцы «крупной вебкам-сети» обещали, что прибыль будет составлять от 12 миллионов в год, если горожанин заплатит деньги и пройдет обучение.

По данным канала, 62-летний мужчина подписал договор удаленно, после чего с ним вышли на связь два «куратора»: администратор и рекрутер для поиска моделей. Через несколько недель мошенники перестали выходить на связь. Москвич обратился в полицию и нанял адвоката, чтобы засудить злоумышленников.

По словам его юриста, «покупка вебкам-студий» - новый вид мошенничества. Он нашел уже около десяти жертв подобной преступной схемы.

Ранее москвичка отдала мошенникам сбережения и облигации на сумму около 50 миллионов рублей. Женщине позвонили представившиеся сотрудниками ФСБ люди и рекомендовали ей перевести свои деньги в «безопасные сейф-ячейки».

Мошенничество Деньги Полиция Москва
13 июня 2024, 09:13
Пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Пермском крае
Пресс-служба МЧС
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В Пермском крае произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в магазине автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пожар начался в городе Чайковский. Там загорелось одноэтажное здание, существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения.

К ликвидации пожара приступили 25 специалистов и семь единиц техники МЧС России. В результате пожар удалось локализовать на площади в 360 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Спустя время пожарные ликвидировали открытое горение. В общей сложности на месте работали 33 спасателя и восемь единиц техники. Сейчас специалисты разбирают и проливают конструкции.

Накануне крупный пожар произошел в Москве. Огонь вспыхнул в административном здании на Сретенском бульваре.

Пермский край Пожары МЧС РФ Магазины

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