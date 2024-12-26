26 декабря 2024, 10:44

Задержание повредившего патрульную машину под Вологдой дебошира сняли на видео

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Задержание пьяного дебошира в Вологодской области, который повредил колеса патрульной машины сотрудников ППС, сняли на видео. Запись опубликовала пресс-служба МВД России.

Сотрудники полиции, получив сообщение о бытовом конфликте, прибыли на место происшествия. Выяснилось, что 32-летняя местная жительница заперлась в квартире и не пускала туда пьяного сожителя.

Когда правоохранители приехали, нарушитель успел сбежать. Однако во время общения сотрудников полиции с череповчанкой кавалер ей позвонил и заявил, что собирается порезать колеса служебного автомобиля.

Выбежав на улицу, полицейские увидели, что злоумышленник повредил две шины складным ножом. Увидев стражей порядка, нарушитель попытался скрыться. Не успел он пробежать и нескольких десятков метров, как его задержали.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного дебошира в хостеле на востоке Москвы. Один из постояльцев напился, учинил погром и стал угрожать соседу. Нарушителем порядка оказался 59-летний приезжий.

Задержания Видео Россия Машины Полиция
26 декабря 2024, 08:46
В приморских селах начал орудовать леопард. Хищник убил уже 7 собак
Unsplash
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Дальневосточный леопард убил с 22 декабря семь собак в Октябрьском, Надеждинском и Хасанском районах Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

В Андреевке Хасанского района хищник оставил от пса одну голову. Специалисты изучили следы и пришли к выводу, что утащил собаку не тигр, а леопард.

«Оно (животное - прим. Ред.) таскало бедную собаку на натянутой цепи до тех пор, пока туловище не отделилось от головы», - отметили в центре.

Еще три питомца стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района. Одну из собак дикое животное убило и оставило во дворе. Также смертельные случаи нападения на собак зафиксировали в селе Гранатовка Октябрьского района. Там за три дня леопард утащил трех псов.

Ранее тигр набросился на посетителя базы отдыха в Нанайском районе Хабаровском крае. Мужчина выжил, но получил переломы ребер и рану поясничной области. СК возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.

Приморье Собаки Животные
26 декабря 2024, 05:28
Полуметровую пробоину обнаружили в корпусе затонувшего российского судна Ursa Major
Соцсети
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В корпусе затонувшего в Средиземном море российского судна Ursa Major обнаружили пробоину размером 50 на 50 сантиметров после трех взрывов. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба владельца судна, группы компаний «Оборонлогистика».

Представители ГК рассказали, что на судне была объявлена общесудовая тревога, после чего был проведен осмотр судна.

«В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров», - рассказали в «Оборонлогистике».

По их данным, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. При этом палуба оказалась усыпана осколками.

Ранее «Оборонлогистика» заявила, что судно пострадало в результате целенаправленной террористической атаки. По показаниям членов экипажа судна, в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта.

Взрывы Крушение российского сухогруза Ursa Major
26 декабря 2024, 02:36
Трое из пострадавших при крушении самолета азербайджанцев попали в реанимацию
Freepik
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Трое азербайджанцев, пострадавших при крушении самолета в Казахстане, находятся в реанимации. Об этом сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС.

Министр чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдин Гейдаров отметил, что здоровье остальных пострадавших, за исключением трех человек, оценивается как нормальное.

«Их можно доставить в страну и сейчас. Однако на основании рекомендации медиков в ближайшие дни, возможно, завтра или послезавтра, на родину с учетом психологического состояния будут доставлены пострадавшие с легкими травмами», - сообщил Гейдаров.

Тела всех погибших при крушении самолета AZAL рядом с Актау перевезут в Азербайджан. Для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс Azerbaijan Airlines. Организацией занимаются госорганы Азербайджана и Казахстана.

Казахстан Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 22:45
Львова-Белова сообщила о состоянии 11-летней россиянки, пострадавшей в авиакатастрофе в Казахстане
Телеканал «360»
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Пострадавшая при крушении самолета в Казахстане 11-летняя девочка — россиянка. Это подтвердила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале.

Пострадавшая при крушении самолета в Казахстане 11-летняя девочка - россиянка. Это подтвердила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале.

Девочка и ее мама госпитализированы. Состояние несовершеннолетней врачи оценили как тяжелое, но стабильное.

Состояние ее мамы оценивается как крайне тяжелое. Львова-Белова сообщила, что представители российских властей связались с отцом семейства и другими родственниками. Уполномоченная пообещала поддержку семье при необходимости.

Также Львова-Белова отметила, что российская сторона весь день находится на прямой связи с уполномоченным по правам ребенка в Казахстане Динарой Закиевой. Поддерживается контакт и с созданным после авиакатастрофы оперативным штабом.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря выполнял рейс из Баку в Грозный. Предварительно, капитан борта подал сигнал бедствия над Каспийским морем. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки, но разбился в трех километрах от аэропорта.

На борту находились 67 человек. В результате крушения погибли 38 человек. Минтранс Казахстана уточнил, что семеро погибших - россияне. Черный ящик разбившегося в Актау самолета уже нашли.

Казахстан Дети Авиакатастрофы Самолеты Россия Крушение самолета в Актау

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