Задержание подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Подмосковье попало на видео

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По предварительной информации, для поджога злоумышленники использовали бутылку с горюче-смазочным материалом. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту порчи имущества.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали в Долгопрудном двух 17-летних подростков. На допросе несовершеннолетние признались, что решились на поджог за денежное вознаграждение, которое им предложил неизвестный в одном из мессенджеров.

Учитывая это обстоятельство, следственные органы переквалифицировали уголовное дело по статье о диверсии (281 УК РФ). На время расследования подростков отправили под стражу.

Ранее в Ярославской области задержали двух подростков , которые готовили теракт в здании военного суда.