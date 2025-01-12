12 января 2025, 02:25

Задержали на публике. Экс-замминистра британской обороны заподозрили в педофилии

Unsplash
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Полиция арестовала бывшего британского замминистра обороны Айвора Каплина. Он, как заявляет The Sun, пытался встретиться с несовершеннолетним.

Бывшего депутата парламента задержала группа активистов. Они рассказали The Sun, что от имени несовершеннолетнего мальчика назначили Каплину встречу на вокзале.

Видео, на котором Каплина одет в красную кепку Adidas, темно-синий плащ и рваные джинсы, распространилось в социальных сетях. В кадре мужчина отрицает, что приехал для встречи с ребенком и во время разговора несколько раз повторяет, что «ничего не сделал».

Позднее факт ареста Каплина подтвердила полиция Сассекса. Мужчину поместили под стражу, расследование по данному происшествию продолжается.

В июне 2024 года Каплина лишили членства в Лейбористской партии из-за нераскрытых общественности серьезных обвинений, которые он также отрицал.

Ранее британский парламент отказался расследовать массовые изнасилования детей.

Полиция арестовала бывшего британского замминистра обороны Айвора Каплина. Он, как заявляет The Sun , пытался встретиться с несовершеннолетним.

Великобритания Мужчины Аресты Полиция
12 января 2025, 02:15
Шесть балконов жилого дома обрушились в Орловской области
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В селе Орловской области в многоквартирном доме обрушились шесть балконов в ночь на 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным следователей, обрушение произошло в трехэтажном многоквартирном доме в селе Ярище Колпнянского района. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал. На место ЧП выехал следователь для проведения осмотра.

По факту обрушения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Прокуратура области начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и взяла под контроль соблюдение жилищных прав граждан.

Вечером в субботу, 11 января, в центре Тюмени обрушилась деревянная горка. Несколько человек пострадали, среди них был подросток.

Уголовное дело Прокуратура РФ ЖКХ Обрушения СК РФ Россия Следственный комитет России
12 января 2025, 00:41
Хуситы «вынудили бежать» американский авианосец в Красном море
РИА «Новости»
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Группировка хуситов вновь заявила об атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Об этом сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа в своем официальном Telegram-канале.

По словам радикала, хуситы запустили по авианосной группе США крылатые ракеты и беспилотники. Сариа заявил, что такие действия вынудили американские корабли покинуть театр военных действий и «бежать на крайний север Красного моря».

Это уже пятая атака хуситов на один и тот же авианосец ВМС США. В субботу, 11 января, Сариа в Telegram-канале также сообщал, что группировка запустила по этому военному кораблю крылатые ракеты и беспилотники. По его словам, в результате йеменским радикалам удалось сорвать атаку на Сану.

С похожими заявлениями Сариа выступал и 6 января. Хуситы, утверждал он, успешно атаковали Harry Truman двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками.

В конце декабря хуситы сбили американский MQ-9 Reaper . По их заявлению, уже 13-й с осени 2023 года.

США Ракеты Беспилотники Корабли
11 января 2025, 22:53
Слышали страшный звук. Пассажиры рейса в Дубай отказались лететь аварийным бортом Utair
Unsplash
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Командиру экипажа самолета, летевшего из Москвы в Дубай, пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета — во Внуково. Позднее пассажиры отказались лететь тем же бортом, сообщил Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что большинство людей не захотели продолжать полет на авиалайнере, который еще не отремонтировали. Некоторые из пассажиров сообщили о «страшном звуке», которые они слышали при посадке.

В субботу, 11 января, этот борт, Boeing 767 авиакомпании UTair, вернулся в аэропорт вылета уже после того, как преодолел две трети пути в ОАЭ. На борту находились 240 человек.

По версии Mash, во время полета у самолета начала вытекать гидравлическая жидкость. Самолет совершил аварийную посадку во Внуково. На лайнере до сих пор идут ремонтные работы, добавили в Telegram-канале.

Во вторник, 7 января, Boeing 737 той же авиакомпании совершил экстренную посадку в Москве. Самолет направлялся из Петербурга в Самарканд. Кроме того, ранее пилоты принадлежащего Utair Boeing 737 заметили на радаре фантомные метки.

Командиру экипажа самолета, летевшего из Москвы в Дубай, пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета - во Внуково. Позднее пассажиры отказались лететь тем же бортом, сообщил Telegram-канал Mash.

Самолеты Авиакомпании Аэропорт Внуково Дубай Москва
11 января 2025, 22:36
Жуткие огненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес. Люди бегут из города
Unsplash
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Один из самых разрушительных лесных пожаров в истории США изменил направление из-за ветра. Усилившиеся порывы сформировали неподалеку от Лос-Анджелеса гигантские огненные торнадо, сообщил телеканал Fox Weather.

Что такое огненное торнадо Огненный торнадо представляет собой высокий, как правило тонкий вихрь, поднимающийся над огнем. Он состоит не только из пламени, но и из продуктов горения. Раскаленный до 800 градусов по Цельсию воздух при сильном ветре вращается с ураганными скоростями - все, что находится рядом с эпицентром смерча, сгорает дотла.

Как минимум три таких смерча зафиксировали в районе Палисейдс, где ветра дуют особенно сильно. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, как сообщил CNN , уже заявила, что смерчи могут возникнуть здесь и в начале следующей недели.

Всего же Лос-Анджелес окружают шесть отдельных очагов пожаров общей площадью около 15 тысяч гектаров. Еще три местным спасательным службам удалось локализовать.

Люди бегут из Лос-Анджелеса Свои дома вынужденно покинули порядка 150 тысяч человек. Еще примерно 166 тысяч жителей лос-анджелесской агломерации также готовятся к приказу об эвакуации.

Специалист по борьбе с лесными пожарами Европейского института леса Линдон Пронто в беседе со Sky News заявил, что пожарным могут понадобиться недели, чтобы полностью ликвидировать возгорания. В FEMA, американском управлении по чрезвычайным ситуациям, также предупредили об усилении ветра в ближайшие дни.

Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 11 человек. Голливудские звезды, в числе которых Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и Мэл Гибсон, потеряли свои дома. Элитной квартиры за 200 миллионов долларов рискуют лишиться Леонид Агутин и Анжелика Варум.

США Пожары Лесные пожары Эвакуации

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