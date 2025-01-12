Задержали на публике. Экс-замминистра британской обороны заподозрили в педофилии

Бывшего депутата парламента задержала группа активистов. Они рассказали The Sun, что от имени несовершеннолетнего мальчика назначили Каплину встречу на вокзале.

Видео, на котором Каплина одет в красную кепку Adidas, темно-синий плащ и рваные джинсы, распространилось в социальных сетях. В кадре мужчина отрицает, что приехал для встречи с ребенком и во время разговора несколько раз повторяет, что «ничего не сделал».

Позднее факт ареста Каплина подтвердила полиция Сассекса. Мужчину поместили под стражу, расследование по данному происшествию продолжается.

В июне 2024 года Каплина лишили членства в Лейбористской партии из-за нераскрытых общественности серьезных обвинений, которые он также отрицал.

Ранее британский парламент отказался расследовать массовые изнасилования детей.

Полиция арестовала бывшего британского замминистра обороны Айвора Каплина. Он, как заявляет The Sun , пытался встретиться с несовершеннолетним.