Зацепивший линию электропередачи легкомоторный самолет рухнул в Алтайском крае

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Легкомоторный самолет СП-30 потерпел крушение в районе села Верх-Озерное Быстроистокского района Алтайского края. Как сообщила пресс-служба МЧС , в ходе полета воздушное судно зацепило линию электропередачи и рухнуло на землю.

В ведомстве уточнили, что на борту находился только пилот, он не пострадал. На место прибыли спасатели для выяснения всех обстоятельств происшествия.

МЧС опубликовало видео с места крушения самолета. На кадрах видно, что воздушное судно при падении ударилось об землю передней частью.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов после крушения СП-30. По предварительным данным, легкомоторный самолет потерпел крушение около 13:30 по местному времени (09:30 по-московскому). Причиной в ведомстве назвали касание линий электропередачи. В результате крушения воздушное судно получило повреждение.

В конце прошлой недели жесткую посадку в Воскресенское совершил легкомоторный самолет Cessna-182 RA3119G. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, причиной стало задымление в кабине пилота.

В ходе предварительного осмотра воздушного судна специалисты выяснили, что произошел сбой в работе электросистемы и командир самолета запросил аварийную посадку. В результате происшествия никто не пострадал.