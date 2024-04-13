Зацепер погиб от удара током на крыше электрички в Москве
На Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская, сообщил источник «360».
Неизвестного обнаружили на крыше вагона № 10 по направлению в центр. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения тока, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.
В середине февраля помощник машиниста принял группу подростков за зацеперов и избил их. Сотрудник преследовал хулиганов, сорвавших стоп-кран, но тем удалось скрыться. Он набросился на группу подростков , которые ехали в том же вагоне.
В конце марта в Москве мужчина умер от удара током от посудомоечной машины.