05 февраля 2024, 21:22

Зацепер-подросток прокатился по улице в Москве, схватившись за окно автобуса

Телеканал «360»
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В Москве на Малогвардейской улице заметили подростка, который попытался проехать по дороге, зацепившись за автобус. Об этом «360» рассказали очевидцы.

По их данным, подросток с трудом пытался зацепиться за автобус, но у него ничего не получалась. В итоге правонарушителю удалось проехать всего около метра, схватившись за выемку между задним стеклом.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей соцсеть TikTok за невыполение требования удалить запрещенный ролик о зацеперах - любителях хвататься за вагоны идущих поездов ради острых ощущений. Протокол составил Роскомнадзор.

В июне 2023 года суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей Википедию из-за ролика про зацеперов. В видео содержалась инструкция о способах и методах зацеперов, сообщил RT.

Суд Дороги Автобусы Москва
05 февраля 2024, 21:44
Коту Кардамону ампутировали лапы после издевательств живодеров на кладбище Петербурга
Unsplash
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Кота Кардамона спасают в Санкт-Петербурге после ампутации конечностей, которую пришлось сделать из-за издевательств живодеров на кладбище. Про восстановление животного РИА «Новости» рассказала руководитель приюта «КотКурорт» Ольга Прибыш.

Директор приюта отметила, что звонок от сотрудницы ритуального магазина, расположенного на кладбище в Сестрорецке, поступил 1 февраля около полудня. Женщина сообщила, что на территории появился кот в плохом состоянии. Прибыш забрала кота и дома обнаружила, что у него сильно повреждены лапы.

Хирург после осмотра дал заключение, что кота мучили живодеры - ему перевязывали лапы длительное время, в результате чего пошел некроз тканей. У животного также сильное истощение и обезвоживание.

«На данный момент проведены уже две операции, по ампутации всех конечностей. Сегодня состояние нашего Кардамона начало улучшаться», - отметила Прибыш.

Кота ждет длительный восстановительный период, а потом протезирование лап. Подобные протезы делают в Новосибирске. Прибыш сообщила, что по факту издевательств над животным написали заявление в полицию.

В Махачкале жители призвали наказать школьников , которые жестоко избили кота. Живодеры попали на камеры видеонаблюдения, ролик вызвал резонанс в обществе.

Санкт-Петербург Коты Животные Полиция Живодеры
05 февраля 2024, 21:39
Самолет с Татьяной Тарасовой врезался в сугроб в Саранске во время посадки
РИА «Новости»
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Самолет с российскими фигуристами в Саранске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в снег. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сотрудники воздушной гавани расчищают снег, чтобы выпустить пассажиров. По информации Sport24, внутри самолета также находятся тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, а также работники Первого канала.

«Мы сейчас находимся в самолете. Сидим внутри уже минут тридцать. Нас пока не выпускают, полосу чистят от снега», - рассказала Тарасова.

Первый канал Самолеты Татьяна Тарасова
05 февраля 2024, 21:29
Свалку из куриных яиц нашли под Омском
Freepik
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В Октябрьском округе Омска в поселке Чкаловский нашли свалку из большого количества куриных яиц. Видео с места событий опубликовали в сообществе «Голос Омска» соцсети «Вконтакте».

«Нелегальная свалка в Чкаловске. Повсюду разбросаны куриные яйца, которые в данный момент стоят очень дорого», - сказано в публикации.

На кадрах видно, что на земле лежит множество картонных упаковок с яйцами.

Ранее стало известно о свалке из потрошеной красной рыбы на Камчатке. По неуточненной информации, ее устроили две местные организации, работники которых вывозили в лес рыбную продукцию и отходы. Администрация региона выяснила, что запах гниющей рыбы привлек хищных животных. После обнаружения свалки специалисты занялись осмотром территории для определения признаков браконьерского промысла. Как отметил зампредседателя правительства региона Роман Василевский, Камчатку ассоциируют с экологией и местные жители не должны устраивать свалки.

Свалки Соцсети
05 февраля 2024, 20:11
«Газель» протаранила остановку с людьми под Челябинском
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В Челябинской области на трассе Машзавод — проспект Гагарина произошло ДТП. В результате пострадал 26-летний мужчина, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В Челябинской области на трассе Машзавод - проспект Гагарина произошло ДТП. В результате пострадал 26-летний мужчина, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 55-летний водитель «Газели» вылетел на красный сигнал светофора, не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта в Златоусте. В этот момент там находился молодой человек. В результате аварии он получил травму.

Прибывшие на место автоинспекторы и экстренные службы сразу же оказали первую медпомощь пострадавшему.

Сейчас специалисты проверяют техсостояние грузового фургона, а также изучают документы. После этого решится вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Перевозивший детей автобус также попал в аварию в Челябинский области из-за выбежавшей на трассу косули. ДТП произошло на дороге Бишкиль - Варламово вечером 3 февраля.

Челябинская область ДТП

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