Зацепер-подросток прокатился по улице в Москве, схватившись за окно автобуса

По их данным, подросток с трудом пытался зацепиться за автобус, но у него ничего не получалась. В итоге правонарушителю удалось проехать всего около метра, схватившись за выемку между задним стеклом.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей соцсеть TikTok за невыполение требования удалить запрещенный ролик о зацеперах - любителях хвататься за вагоны идущих поездов ради острых ощущений. Протокол составил Роскомнадзор.

В июне 2023 года суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей Википедию из-за ролика про зацеперов. В видео содержалась инструкция о способах и методах зацеперов, сообщил RT.