06 февраля 2025, 13:32

«Забрали последние деньги». Обманутая американская семья Хэер пришла в полицию

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Многодетная семья, сбежавшая из США в Россию, дала показания в домодедовской полиции. Американцы уверяют, что житель Домодедово Даниил Власенко обманул их на пять миллионов рублей. Глава семейства Лео Хэер рассказал 360.ru, что заявление они подали два месяца назад и наконец получили извещение от прокурора.

«До конца не понимаем, что нам нужно и будет ли продолжаться расследование, не знаем, что нам думать. <… > Мы понимаем, что если усилия будут предприняты, справедливость восторжествует, деньги вернут», - подчеркнул Лео.

Правозащитник Анатолий Коровин заявил в беседе с 360.ru, что решил подключиться к ситуации и помочь американской семье.

«Дело в том, что наш Лео Хэер прибыл в Россию с самыми благими намерениями для того, чтобы здесь поселиться, налаживать как-то свою жизнь, а получается, что его обманули, забрали все последние деньги», - уверен он.

По его словам, дело длится с 27 сентября прошлого года. Очевидно, был отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские проводят вторичную проверку.

«Мы надеемся, что результат будет положительный. Либо Лео вернут деньги, либо возбудят уголовное дело», - добавил Коровин.

Даниил из Домодедово якобы уговорил американцев одолжить ему пять миллионов рублей, но деньги так и не вернул. Расписка, которую он дал, оказалась липой, написанной на русском языке.

Однако сам Даниил опроверг обвинения в обмане семьи из США. По словам мужчины, он уже отдал американцам 600 тысяч рублей, но те восприняли деньги как подарок, а не часть долга. Кроме того, заверил Даниил, семейство выставляет новые требования, публикует «лживые» ролики, угрожает ему и его семье.

США Уголовное дело Семья Деньги Полиция
06 февраля 2025, 12:03
Подростка, который пришел в армейском кителе на собрание КПРФ, обвинили в нацизме
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Подростка, который пришел на собрание КПРФ в Кабардино-Балкарии в армейском кителе, обвинили в нацизме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Пятнадцатилетний Денис из Тырныауза организовал молодежное собрание компартии, на котором в форме костюмированного представления обсуждались исторические события. Для встречи, посвященной ГДР, он нашел и приобрел на маркетплейсе китель, чтобы соответствовать атмосфере мероприятия.

Фото участников появилось на сайте КПРФ. Один человек решил, что лук на фото Дениса похож на фашистский. Снимок быстро удалили, но позже разобрались, что это не так. Коммунисты решили наказать клеветника. В СК отказались возбуждать дело, но они написали в прокуратуру. Коммунисты не собираются останавливаться и обещают вернуть фото на сайт.

Ранее певца Эдуарда Шарлота* признали виновным в реабилитации нацизма , оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти или вражды. Артиста задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково, куда он прибыл после возвращения из временной эмиграции.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

КПРФ
06 февраля 2025, 10:08
Следователи до сих пор не нашли тела экс-мэра Самары и его жены
РИА «Новости»
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Следователи продолжают поиски тел пропавших без вести бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, правоохранители до сих пор не нашли прямых доказательств убийства экс-градоначальника и его супруги. Во время обысков в их квартире не нашли никаких следов насилия или крови.

Сотрудникам удалось обнаружить только документы и телефоны, которые принадлежали пропавшей семейной паре. Они лежали в квартире 29-летней внучки Тарховых. Ее заподозрили в причастности к убийству родственников после того, как от имени дедушки она разослала сообщения о том, что уезжает по делам в Москву и по всем вопросам за него будет отвечать его внучка. Когда один из знакомых семьи позвонил девушке, она заявила, что у бабушки случился инсульт и Виктор повез супругу в столицу на платной скорой.

«Сейчас [внучка Тарховых] арестована. Давать показания она отказывается», - сообщил источник Baza.

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену искали больше месяца. Источники телеканала RTVI в главке самарского СК позже рассказали, что супругов убили. Незадолго до этого они вернулись из поездки в Хельсинки.

Убийства Полиция Москва
06 февраля 2025, 07:28
Здание шиномонтажа загорелось на западе Москвы
РИА «Новости»
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Пожар в здании шиномонтажа случился в столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП произошло на улице Филевский бульвар. Огонь разгорелся на площади 10 квадратных метров в одноэтажном здании. Внутри находились шины для автомобилей.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пламя уже потушили. Данных о пострадавших пока не поступило.

Ранее пожар случился в гостинице «Имрус» в центре столицы. По данным источника 360.ru, огонь разгорелся на минус втором этаже в бойлерной. Воспламенилось оборудование на площади в два квадратных метра.

Из отеля еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек. Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили пламя. К ликвидации привлекли 34 специалиста и 10 единиц техники. В ходе происшествия никто не пострадал.

Спасатели Пожары Запад Москва
05 февраля 2025, 22:25
Аэропорт Волгограда временно закрыли
Unsplash
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Власти ввели временные ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом официальный представитель Росавиациии сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы в 21:38. Мера принималась для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

Экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчера отслеживают безопасность полетов.

Ограничение на работу волгоградского аэропорта вводились и 2 февраля. Их сняли только на следующий день. Позднее закрывался и аэропорт Ульяновска.

Самолеты

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