14 мая 2024, 03:24

Заблудившихся в лесу под Горячим Ключом пожилого мужчину и юношу нашли

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Заблудившихся в лесу у города Горячий Ключ Краснодарского края пожилого мужчину и юношу с особенностями развития нашли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В 00:35 потерявшиеся найдены, выводятся из леса, в медицинской помощи не нуждаются», - отметили в сообщении.

К поискам пропавших в понедельник 77-летнего мужчины и 17-летнего подростка привлекли поисково-спасательные службы. Дополнительной сложностью стало отсутствие мобильных телефонов у потерявшихся в лесном массиве людей.

В Коломне сотрудники лесной охраны обнаружили заблудившуюся в лесу девушку, которая отправилась на прогулку в компании друзей, но отстала от группы и потерялась. Ей помог звонок с мобильного телефона по номеру 112, чтобы сообщить о себе в службу спасения.

Спасатели Краснодарский край
14 мая 2024, 02:33
Жительница Краснодара бросила ребенка в магазине и ушла
Freepik
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В Краснодаре женщина бросила в сетевом магазине маленького ребенка и ушла. Об этом сообщило интернет-издание 93.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УВД.

ЧП произошло в супермаркете на улице Суворова. На камерах видеонаблюдения женщина зашла в торговый зал с маленькой девочкой на руках, а вышла уже без ребенка.

На вид девочке около трех лет. Ее обнаружили сотрудники магазина. В ведомстве отметили, что ребенок в порядке, находится в детской больнице. Девочка останется в медучреждении на время расследования. На данный момент неизвестно, является ли женщина на видео матерью ребенка, полиция объявила ее в розыск.

В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра, после чего вместе с отцом ребенка избавилась от него. Они завернули новорожденного в футболку и выбросили в ближайшем лесу.

Дети Больницы Краснодар Женщины Магазины Полиция
14 мая 2024, 02:14
Пожар на теплоходе в Архангельске локализовали
Пресс-служба МЧС
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Пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске локализовали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Архангельске», - уведомила пресс-служба.

Теплоход «Ломоносов» находится в ремонтном доке.

Загорелась верхняя палуба судна, огонь охватил 936 квадратных метров. В МЧС сообщили, что угрозы стоящим рядом судам нет. Для разведки пожарные использовали беспилотные системы. На месте пожара работали 42 сотрудника и 13 единиц техники. По информации ведомства, во время возгорания людей на палубе не было.

Пожары МЧС РФ Россия
14 мая 2024, 00:08
Мошенники обокрали пенсионерку на 14 миллионов рублей от имени ее начальника
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру и перевести им более 14 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, 71-летняя женщина получила сообщение якобы от имени своего начальника по работе, в котором ей сообщили, что неизвестные пытаются присвоить ее деньги и недвижимое имущество.

С целью предотвращения мошеннических действий ей посоветовали взять кредит, продать квартиру и перевести деньги на указанный в мессенджере счет.

После того, как женщина выполнила данные ей указания и аферисты перестали выходить на связь, она позвонила сыну и обратилась в правоохранительные органы.

Правоохранители напомнили, что необходимо в обязательном порядке проверять полученные якобы от работодателя сведения. Там также напомнили, что представители ведомств и банков не обзванивают граждан с просьбами перевести деньги на «безопасные счета».

«Если вам поступили такие предложения - прекратите общение. Это мошенники», - предупредили в прокуратуре.

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали юношу , который подрабатывал курьером у мошенников и похищал деньги у женщин. Злоумышленники звонили своим жертвам по телефону и требовали передать средства курьеру под предлогом проверки купюр на подлинность.

Мошенничество Женщины Деньги Полиция
14 мая 2024, 00:00
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении блокадницы ее родственником
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 84-летней блокадницы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В соцмедиа сообщается, что женщину, пережившую блокаду Ленинграда, избил муж ее внучки, отобрал пенсию и выплату к празднику», - сказано в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что у пожилой петербурженки медики диагностировали ушибы позвоночника и левого плеча. В региональном главке сообщили, что блокадница пожаловалась на мужа своей внучки, который 6 мая отобрал у нее полученные 50 тысяч рублей, а ранее украл 20 тысяч рублей.

По подозрению в ограблении родственницы задержали 37-летнего местного жителя. Полицейские уточняют подробности произошедшего.

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