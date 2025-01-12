12 января 2025, 08:23

Заблудившегося охотника спасли в Магаданской области

Пресс-служба МЧС
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В Ягоднинском округе Магаданской области спасатели и волонтеры эвакуировали заблудившегося охотника. Мужчина вышел на связь по спутниковому телефону, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К месту происшествия на снегоходах прибыли сотрудники пожарно-спасательной части из поселка Ягодное и волонтеры.

«Дорога заняла около четырех часов, путь был осложнен высоким снежным покровом и коротким световым днем. В ожидании помощи гражданин обнаружил балок, где смог разжечь костер и согреться», - отметили в МЧС.

Поздним вечером охотника доставили в поселок. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как выяснилось, мужчина потерялся в районе реки Джелгала. Заявитель рассказал, что его друг отвез его на снегоходе к месту охоты. Однако мужчина заблудился и не смог самостоятельно добраться до точки, где его должны были забрать. К счастью, у него был спутниковый телефон.

Ранее в Серпухове пенсионерка вышла на прогулку и заблудилась. Родственники, обеспокоенные ее исчезновением, обратились в полицию. Женщину нашли на улице недалеко от деревни Паниково. Пожилая женщина рассказала, что не помнит, как оказалась так далеко от дома. Правоохранители согрели ее в патрульной машине и доставили в отделение, где ее уже ждали родные.

Спасатели Волонтеры Россия Спутниковая связь Реки
12 января 2025, 07:45
Новогодняя гирлянда спалила жилой дом в Кургане
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в жилом доме на Гранатовой улице, причиной ЧП стала новогодняя гирлянда. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь вспыхнул, когда отец семейства гулял с детьми, а мать занималась хозяйством. Женщина поздно почувствовала запах гари. Когда разгорелся пожар, она успела выбраться из дома через окно.

«Спасателям пришлось вручную перетаскивать хозяйское авто подальше от огня: ключи остались в доме», - отметили в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались 27 спасателей и семь единиц техники. В МЧС добавили, что в доме не было пожарного извещателя.

Ранее пожар произошел на крыше психбольницы в Яхроме. Спасатели эвакуировали из здания четырех человек - рабочих, которые занимались ремонтом. По данным Минздрава Подмосковья, медицинская помощь спасенным строителям не потребовалась.

Пациентов в горевшем корпусе медучреждения не было.

Пожары МЧС РФ
12 января 2025, 07:28
В бассейне владивостокской школы рухнул потолок
Пресс-служба Следственного комитета
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В школьном бассейне одной из школ в Советском районе Владивостока обрушился потолок. СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело о халатности, сообщила пресс-служба ведомства.

В результате ЧП никто не пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

«Следователи СКР провели осмотр места происшествия», - отметили в пресс-службе.

По факту обрушения организовала проверку прокуратура , территорию школы оцепили.

«Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района города Владивостока Максим Муравьев», - написали в ведомстве.

По его данным, на момент ЧП в суде находился административный иск прокурора района к городской администрации. Сторона обвинения требовала профинансировать техническое обследование и ремонт кровли школы, так как «нарушения не были устранены по представлению прокурора».

Ранее потолок обрушился на детей в школе самарского поселка Нагорный. Из-за ЧП пострадали три девочки.

Школы Обрушения Владивосток
12 января 2025, 04:02
Женщину с ребенком на руках избили молотком в Новокузнецке
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В Новокузнецке на женщину с малолетним ребенком на руках напали двое неизвестных. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следкома.

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой молодые люди напали на женщину с ребенком. Сначала они обругали пострадавшую на улице, а после избили молотком в подъезде жилого дома. При этом нападавшие требовали от женщины, чтобы она извинилась.

По данным издания prokuzbass.ru , местные правоохранители уже установили личности как жертвы, так и злоумышленников, среди которых был один несовершеннолетний.

Как сообщили авторы статьи, нападавшие получили заказ на избиение женщины в даркнете. За него задержанным заплатили всего 10 тысяч рублей. Обоих нападавших уже задержали.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о ходе расследования этого дела и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее в Красноуральске мать порезала своих детей, после чего свела счеты с жизнью. Дети выжили, но получили серьезные психические травмы.

Дети Соцсети Женщины Россия Избиения Следственный комитет России
12 января 2025, 02:25
Задержали на публике. Экс-замминистра британской обороны заподозрили в педофилии
Unsplash
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Полиция арестовала бывшего британского замминистра обороны Айвора Каплина. Он, как заявляет The Sun, пытался встретиться с несовершеннолетним.

Бывшего депутата парламента задержала группа активистов. Они рассказали The Sun, что от имени несовершеннолетнего мальчика назначили Каплину встречу на вокзале.

Видео, на котором Каплина одет в красную кепку Adidas, темно-синий плащ и рваные джинсы, распространилось в социальных сетях. В кадре мужчина отрицает, что приехал для встречи с ребенком и во время разговора несколько раз повторяет, что «ничего не сделал».

Позднее факт ареста Каплина подтвердила полиция Сассекса. Мужчину поместили под стражу, расследование по данному происшествию продолжается.

В июне 2024 года Каплина лишили членства в Лейбористской партии из-за нераскрытых общественности серьезных обвинений, которые он также отрицал.

Ранее британский парламент отказался расследовать массовые изнасилования детей.

Полиция арестовала бывшего британского замминистра обороны Айвора Каплина. Он, как заявляет The Sun , пытался встретиться с несовершеннолетним.

Великобритания Мужчины Аресты Полиция

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