03 марта 2024, 08:31

Заблокированные боевики в Ингушетии пытались сбежать через окно по простыням

РИА «Новости»
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В ингушском городе Карабулак, где объявили режим контртеррористической операции, сотрудники ФСБ заблокировали боевиков. Злоумышленники оказались заперты в доме и попытались выбраться наружу через окно по связанным простыням. Об этом сообщили «Известия».

Боевики свесили простыни с четвертого этажа и спустились, но в этот момент их перехватили силовики. Режим КТО ввели в Карабулаке накануне. Жителей района, где велась операция ФСБ, эвакуировали.

В Национальном антитеррористическом комитете пояснили, что силовики обнаружили группу преступников, готовивших серию терактов. Речь идет о членах запрещенной террористической группировки «Исламское государство» *.

Власти региона сообщали, что обстановка в Карабулаке находится под контролем правоохранителей. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее появилось видео перестрелки силовиков и заблокированных боевиков.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Спецназ ФСБ Боевики
03 марта 2024, 04:52
Движение по трассе «Таврида» временно перекрыли в керченском направлении
РИА «Новости»
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Движение по федеральной трассе «Таврида» временно ограничили в направлении Керчи в районе Феодосии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Немного позже советник добавил, что на месте работают экипажи ГИБДД, они объясняют водителям пути объезда участка с ограниченным движением.

Крючков также указал, где нужно объехать этот отрезок дороги.

«Съезд с трассы „Таврида“ - поворот село Батальное, дальше по дублеру до села Семисотка, после - возвращение на трассу „Таврида“», - уточнил он.

Ранее жители Крыма услышали мощные взрывы над Феодосией. По словам очевидцев, работали системы противовоздушной обороны. Официальной информации пока не поступало.

В субботу, 2 марта, крымские силовики обнаружили самодельное взрывное устройство , прикрепленное к днищу машины, которая пыталась въехать на полуостров через КПП «Джанкой».

Крым Дороги Машины
03 марта 2024, 03:47
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
РИА «Новости»
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Крымский мост временно перекрыли для автотранспорта. Об этом сообщил официальный Telegram-канал с оперативной ситуацией на мосту.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Неделю назад глава ГУР Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов пригрозил снова ударить по Крымскому мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россию ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться называемым Крымским мостом», - заявил Буданов.

В пятницу, 1 марта, главред RT Маргарита Симонян опубликовала запись переговоров двух высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позже в Минобороны Германии признали, что разговор мог быть перехвачен. В канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что компетентные органы начали расследование утечки.

Крымский мост
03 марта 2024, 02:53
Жители Крыма услышали взрывы
Unsplash
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Мощные взрывы услышали над Феодосией в Крыму. Очевидцы сообщили о работе систем ПВО, заявил Telegram-канал Shot.

По данным канала, два мощных хлопка прозвучали над городом в начале третьего часа ночи. Спустя некоторое время раздались еще несколько взрывов.

По словам горожан, в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у автомобилей. Официальной информации пока не поступало.

Утром 2 марта мощный взрыв произошел в районе дома 161 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной мог стать бесплотный летательный аппарат. Экстренные службы оперативно эвакуировали из дома порядка 100 человек.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате сильного взрыва в Красногвардейском районе жертв среди местного населения нет. В распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео с места ЧП.

Крым Взрывы
03 марта 2024, 01:44
Шестеро боевиков забаррикадировались в жилом доме в Ингушетии
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ продолжают спецоперацию в Ингушетии против шестерых боевиков. Об этом сообщили «Известия».

По последним данным, шесть предполагаемых террористов забаррикадировались в жилом доме, на предложение сдаться они отвечают стрельбой из автоматического оружия. Также у них есть взрывные устройства.

Спецназновцы эвакуировали жителей многоквартирного дома из-под шквального огня. Операция проводилась с риском для жизней силовиков.

Власти Ингушетии ввели в Карабулаке режим контртеррористической операции (КТО). По данным республиканского правительства, правоохранительные органы заблокировали боевиков в жилом доме. Под цепь КТО попали четыре улицы: Рабочая, Набережная, Осканова и Джабагиева.

В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что члены группировки планировали провести на территории России резонансные террористические акты.

Ингушетия Стрельба Боевики

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