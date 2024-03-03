Заблокированные боевики в Ингушетии пытались сбежать через окно по простыням

Читайте нас в:

Боевики свесили простыни с четвертого этажа и спустились, но в этот момент их перехватили силовики. Режим КТО ввели в Карабулаке накануне. Жителей района, где велась операция ФСБ, эвакуировали.

В Национальном антитеррористическом комитете пояснили, что силовики обнаружили группу преступников, готовивших серию терактов. Речь идет о членах запрещенной террористической группировки «Исламское государство» *.

Власти региона сообщали, что обстановка в Карабулаке находится под контролем правоохранителей. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее появилось видео перестрелки силовиков и заблокированных боевиков.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.