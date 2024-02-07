07 февраля 2024, 12:09

«Забежали в класс и угрожали». Подростки проникли в иркутскую школу с пистолетом

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Подросток в Иркутске пришел в школу с оружием и угрожал людям. Поначалу компания просто «баловалась в раздевалке». Об этом «360» рассказал источник.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства происшествия. Они изъяли орудие преступления, допрашивают свидетелей и потерпевших.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, всем участникам происшествия - от 16 до 18 лет, один из них уже состоит на учете в ПДН. Следователи дадут правовую оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений, на учете которых находился подросток, а также работе руководства школы и частного охранного предприятия, сотрудники которого пропустили посторонних.

Двоих из трех задержанных уже отпустили.

«Охрана их пропустила, подумав, что это обычные школьники. Они пошли баловаться в раздевалку, кричали, бесились, вроде как бросались куртками. Охрана подошла, наорала, выгнала оттуда. Школьники пошли бродить дальше, потом забежали в класс и угрожали», - сообщил источник.

Еще один источник «360» утверждал, что все трое были учащимися из другой школы.

«Сам я видел, как выходили три пацана, один без куртки, матерились на всю улицу», - сообщил он.

В пресс-службе СУ СК по Иркутской области уточнили, что, по предварительным данным, у одного из учеников был пневматический пистолет. По версии следствия, все трое подростков были мужского пола. Вооруженный парень совершил в классе «хулиганские действия». Его задержали. Никто не пострадал.

Уголовное дело Школы МВД РФ СК РФ Школьники Оружие Следственный комитет России
07 февраля 2024, 11:55
Мужчина грозился взорвать венерологический диспансер в Абакане из-за плохих анализов
РИА «Новости»
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Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане. Как сообщил Telegram-канал Shot, пациент был недоволен результатами своих анализов.

Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане. Как сообщил Telegram-канал Shot , пациент был недоволен результатами своих анализов.

Местный житель встал на пороге больнице с предметом, на котором было написано «тротиловая шашка». Мужчина заявил, что подорвет «этот рассадник венерических заболеваний». К месту происшествия оперативно приехали омоновцы и саперы.

«Оказалось, что это был просто муляж взрывного устройства, состоящий из мыла и учебных детонаторов», - передали авторы публикации.

Пока неизвестно, что побудило пациента пойти на такой шаг. По одной из версий, у мужчины было венерическое заболевание, поэтому он очень расстроился. Также правоохранители выяснили, что ранее «подрывник» был судим за угрозу убийством.

Ранее в Подмосковье задержали студента, собиравшегося въехать в здание Щелковского колледжа на машине со взрывчаткой. Сообщение с угрозой 18-летний молодой человек оставил в одном из общих чатов, связанных с учебным заведением. На допросе юноша признался, что написал он это для снятия стресса, убивать никого не хотел.

Убийства Больницы Мужчины Машины
07 февраля 2024, 09:57
Житель Екатеринбурга загадочно исчез после похода в баню с друзьями
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Екатеринбуржца, который пропал после встречи с друзьями в бане, нашли в больнице. Мужчина получил черепно-мозговую травму и не выходил на связь с родственниками несколько дней. Об этом сообщило издание Ura.ru.

О состоянии жителя Екатеринбурга рассказала его родственница.

«Сейчас Иван находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Нам пока мало что известно, завтра будем узнавать подробности», - заявила она.

Женщина отметила, что пропавший встречался с друзьями в бане в селе Горный Щит. После отдыха он вызвал такси и отправился домой, но пропал. Родственники не видели мужчину четыре дня.

Ранее правоохранители нашли девушку , которую якобы похитили около подъезда дома в Кирове. Видеозапись с «похищением» распространилась в Сети.

В МВД объяснили, что кировчанку увели под руки ее двое знакомых, с которыми у нее произошел небольшой конфликт. Девушка заявила полиции, что в ее отношении никто не совершал никаких противоправных действий.

Отдых Больницы Екатеринбург
06 февраля 2024, 23:58
Мэр Нижнего Тагила объяснил, почему назвал избиение школьницы рядовым событием
Freepik
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал избиение 11-летней девочки детьми мигрантами «рядовым событием», а потом объяснил свои слова. Обращение он оставил в Telegram-канале.

«Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный», - заявил он.

Пинаев отметил, что с первого дня взял под контроль происшествие, однако не стал давать правовую оценку ситуации, так как этим должны заниматься следственные органы. Он обратил внимание, что все участники школьного конфликта были гражданами России.

Драка между детьми случилась 29 декабря в Нижнем Тагиле. Два брата избили девочку, пока их мать снимала происшествие на камеру. В итоге ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга. Как тогда заявил мэр Пинаев, избиение школьницы является рядовым событием, а историю с межнациональным конфликтом распространили спецслужбы Украины.

Ранее школьница на Камчатке жестоко избила сверстницу на камеру. Произошедшим заинтересовалась местная прокуратура.

Драки Дети Избиения
06 февраля 2024, 23:21
«Выцеплю и урою». Избитый в Кирове дворник и его сестра рассказали об угрозах нападавшего
Телеканал «360»
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История с избитым в Кирове дворником-инвалидом получила неожиданный поворот. Оказалось, дело совсем не в испачканных песком ботинках — мужчина отстаивал свою территорию. О произошедшем «360» рассказали фигуранты дела, дворник Сергей и его сестра Светлана.

Под каким соусом подавать? Супруга нападавшего, которого зовут Юрий, возмутилась вниманием СМИ к истории с дворниками.

«Там под каким соусом подают, вы то и будете жевать. Какой нафиг вообще песок? Вас не смущает то, что дворник молчит, претензий не имеет? Вас не смущает никого то, что начальство у дворника молчит, и тоже никаких претензий не имеет, и нос свой никуда не сует? Потому что люди прекрасно понимают и осознают, за что получил пощечину этот дворник», - заявила собеседница издания.

Она сообщила, что ее супруг все снегопады убирал подъезды на Луговой, а эти дворники лишь несколько раз выходили на работу за три месяца. Поступок Юрия она оправдывать не стала, но считает, что СМИ раздувают историю и «суют нос куда попало». По ее словам, супруг сам пошел в полицию.

«Оборачиваюсь, а он его колошматит» Накануне «360» писал о дворнике-инвалиде , которого избил случайный прохожий из-за пескосоляной смеси, попавшей на ботинки. Оказалось, мужчина не был случайным прохожим, а причина избиения - не в песке.

Светлана и Сергей рассказали, как все было на самом деле. По их словам, они посыпали тротуары на Луговой по заданию своего начальника, когда на Сергея налетел неизвестный мужчина.

«Мы посыпали тротуары, и назад-то не обернулись, и на нас наскочил вот этот человек, и начал нас бить. <…> Я оборачиваюсь, а он уже его колошматит. Он видимо сзади на него налетел. А мы же не оборачиваемся, идем и идем», - рассказала сестра пострадавшего дворника.

По словам женщины, нападавший был пьян. Он бил Сергея по голове и по лицу.

Не поделили Причиной нападения, предположительно, стал «раздел территории». По словам дворников, мужчина «предъявил» права на эти дорожки, которые он раньше чистил.

«Он прибирал раньше эти дома, отрабатывал. Говорит, чтобы больше мы эти дома не прибирали. Если, говорит, я вас еще увижу, я вас или где-нибудь выцеплю, или я вас урою, закопаю. Мы сказали, что нас послал начальник, чтоб мы посыпали. Мы пришли и посыпали», - объяснила Светлана.

По словам дворников, полиция пришла к ним сама, заявление они писать не стали - испугались расправы. Сняли побои.

«Не хотели, чтоб нас еще где-нибудь выцепил, чтоб еще какие-то побои были на нас. Мы просто не стали, отступились. <…> Мы не хотели связываться», - заявила сестра пострадавшего.

По ее словам, нападавшего они не знают, и видели его впервые. Начальник пообещала не посылать больше Сергея и Светлану на этот участок. Сейчас идут разбирательства.

Работа Мужчины Полиция Избиения

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