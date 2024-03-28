Когда скорая подъехала к «Крокусу» , медики увидели бегущих в панике людей. Многие, увидев машину, сами побежали к ней.

По словам Дмитрия Зубова, в тот момент ни он, ни его коллега не чувствовали страха, думали лишь о том, как помочь как можно большему количеству пострадавших.

«В этой непростой ситуации катастрофически нельзя было предаться какой-то панике, каким-то слабостям. Я не могу вам сказать, какие у нас были события на заднем плане. Возможно, это были выстрелы, возможно нет. Мы с моей напарницей были заняты оказанием помощи. Было четкое понимание, что необходимо в кратчайшие сроки оказать помощь, доставить пострадавшего в стационар», - подчеркнул врач.

Любовь Сопот призналась, что когда вызов только поступил, осознания масштаба трагедии не было, оно появилось только тогда, когда скорая уже привезла их к концертному залу.

«За себя не было страха. Во время работы с пациентами ты четко действуешь по отработанным алгоритмам. Но когда вернулись на подстанцию, тогда да, уже осознаешь масштаб событий, и уже становится страшно. А в моменте ты думаешь только о пациенте , как бы помочь человеку», - пояснила медсестра.

Одним из первых вызов получил и фельдшер другой бригады скорой помощи Артем Захаров. Вместе с другими медиками он оказывал помощь мужчине с огнестрельными ранениями в живот и руку. Затем пострадавшего доставили в больницу.

По словам фельдшера, большинство пострадавших были в тяжелом состоянии.

«Мы действовали согласно нашим рекомендациям и алгоритмам, оказались там, где мы должны были оказаться в этот момент. И благодаря тому, что наши действия были отлажены, мы смогли оказать посильную помощь, которая от нас зависит», - рассказал Захаров.