«За ногу вытащил из окна». Житель Новосибирска спас четырех подростков из пожара

Утром 1 января 33-летний житель Новосибирска Дмитрий шел по своим делам по одной из улиц города. Вдруг вдалеке над частным сектором он увидел столб дыма и отправился туда.

«Я смотрю, дом горит. Подхожу, там никого нет - ни одного человека. Я-то думал, там толпа будет какая-то, раз пожар, пожарные. А вообще никого нет, ни одного человека. Ни соседей, никого», - рассказал Дмитрий.

Он вызвал пожарных. Подошел поближе к дому и услышал там какое-то движение. Как будто кто-то пинается.

«Я в ограду запрыгиваю. А там сеткой рабицей затянуто окно. С той стороны пинают, а выбить не могут. Я схватил лопату - во дворе стояла. Вырвал эту сетку, решетки повыбивал, раму ногами выбил. Сын хозяина ногу вытянул, я его вытащил оттуда», - рассказал новосибирец.

Дмитрий узнал у спасенного подростка, есть ли люди в доме. Оказалось - еще трое. Тогда он снова подошел к окну и кричал оставшимся, чтобы шли на его голос. Из окна вылезли два молодых человека и девушка. У девушки была окровавлена рука, у молодых людей - ожоги. Как раз в этом время подъехала пожарная машина и скорая.

Подростки объяснили, что после празднования Нового года легли спать в 09:00. Тогда ни огня, ни дыма в доме не было. А в 10:00 пожар уже разгорелся в полную силу.

Ранее стало известно, что многодетная семья из Башкирии лишилась дома и едва не погибла из-за праздничной гирлянды. Пожар в новогоднюю ночь произошел в частном доме в башкирском селе Ангасяк. По предварительной информации, возгорание возникло из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду. Восемь жильцов дома спаслись благодаря сработавшему пожарному извещателю. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но дом восстановлению не подлежит.

Также в новогоднюю ночь произошел пожар на территории спорткомплекса в природно-историческом парке «Москворецкий». Огонь распространился на площадь 800 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, в результате пожара никто не пострадал, сообщил сайт kp.ru.