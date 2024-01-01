01 января 2024, 23:34

«За ногу вытащил из окна». Житель Новосибирска спас четырех подростков из пожара

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Житель Новосибирска 1 января спас из горящего дома четырех подростков. Он вызвал пожарных и успел вытащить людей до их приезда. О подробностях происшествия он рассказал в разговоре с «360».

Утром 1 января 33-летний житель Новосибирска Дмитрий шел по своим делам по одной из улиц города. Вдруг вдалеке над частным сектором он увидел столб дыма и отправился туда.

«Я смотрю, дом горит. Подхожу, там никого нет - ни одного человека. Я-то думал, там толпа будет какая-то, раз пожар, пожарные. А вообще никого нет, ни одного человека. Ни соседей, никого», - рассказал Дмитрий.

Он вызвал пожарных. Подошел поближе к дому и услышал там какое-то движение. Как будто кто-то пинается.

«Я в ограду запрыгиваю. А там сеткой рабицей затянуто окно. С той стороны пинают, а выбить не могут. Я схватил лопату - во дворе стояла. Вырвал эту сетку, решетки повыбивал, раму ногами выбил. Сын хозяина ногу вытянул, я его вытащил оттуда», - рассказал новосибирец.

Дмитрий узнал у спасенного подростка, есть ли люди в доме. Оказалось - еще трое. Тогда он снова подошел к окну и кричал оставшимся, чтобы шли на его голос. Из окна вылезли два молодых человека и девушка. У девушки была окровавлена рука, у молодых людей - ожоги. Как раз в этом время подъехала пожарная машина и скорая.

Подростки объяснили, что после празднования Нового года легли спать в 09:00. Тогда ни огня, ни дыма в доме не было. А в 10:00 пожар уже разгорелся в полную силу.

Ранее стало известно, что многодетная семья из Башкирии лишилась дома и едва не погибла из-за праздничной гирлянды. Пожар в новогоднюю ночь произошел в частном доме в башкирском селе Ангасяк. По предварительной информации, возгорание возникло из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду. Восемь жильцов дома спаслись благодаря сработавшему пожарному извещателю. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но дом восстановлению не подлежит.

Также в новогоднюю ночь произошел пожар на территории спорткомплекса в природно-историческом парке «Москворецкий». Огонь распространился на площадь 800 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, в результате пожара никто не пострадал, сообщил сайт kp.ru.

Пожары Дети Новый год
02 января 2024, 00:04
Полиция заинтересовалась таксистом-грубияном из Дзержинска
РИА «Новости»
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Мужчина грубо вытащил девушку из машины в городе Дзержинске Нижегородской области. Полиция и следователи выясняют подробности конфликта между таксистом и пассажиркой, сообщила пресс-служба СК РФ.

СК проводит доследственную проверку. Глава ведомства потребовал доклад по данному делу.

Пока правоохранители установили личность мужчины, который уже находится в отделе полиции. Сотрудники ведомства решают вопрос о привлечении грубияна к административной ответственности. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что таксист - уроженец Узбекистана.

Речь идет о видео, которое распространилось в социальных сетях и СМИ. На нем видно, как таксист вышвырнул девушку из машины. Конфликт начался якобы из-за спора по поводу оплаты, сообщил сайт kp.ru.

В Москве пассажир такси пожаловался на грабеж со стороны водителя. По словам мужчины, перевозчик украл у него 170 тысяч рублей. Полиция возбудила против таксиста уголовное дело о мошенничестве.

Мошенничество СК РФ Россия Мужчины Машины Полиция
01 января 2024, 23:39
Семилетняя девочка утонула в реке в Тверской области
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Правоохранители обнаружили тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное СУ СК России.

«В рамках процессуальной проверки <…> в воде обнаружили тело девочки 2016 года рождения», - уточнили в сообщении.

По данным прокуратуры Тверской области, все произошло 1 января в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. Двое маленьких детей упали в воду. Очевидец успел спасти четырехлетнего мальчика, но семилетнюю девочку вытащить не получилось.

В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти ребенка.

Ранее спасатели обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего в деревне Яраткулова Аргаяшского района. Он провалился под лед на пруду и утонул.

Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России
01 января 2024, 22:07
Шесть человек остались плод завалами после землетрясения в Японии
Unsplash
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Шесть человек оказались под завалами в префектуре Исикава в городе Вадзима после мощного землетрясения. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

По данным издания The Japan Times , еще несколько человек получили травмы в результате обрушений. Двух женщин госпитализировали в городе Авара.

После землетрясения высота волн в Вадзиме достигла 1,2 метра. На земле в городе на местах разломов появились трещины.

Власти префектур Исикава, Ниигата и Тояма проводили эвакуацию из прибрежных зон свыше 50 тысяч человек. Более 36 тысяч домов остались без электричества в префектурах Исикава и Тояма.

Ранее сообщалось о двух погибших в префектуре Исикава в результате серии землетрясений. Их извлекли из-под завалов обрушившихся домов. Японские власти обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры, отметив, что здесь ожидается цунами высотой до пяти метров, писал RT.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 21:22
Авария с участием восьми машин произошла на северо-востоке Москвы
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Массовое ДТП произошло в Алексеевском районе Москвы на Проспекте Мира. Участниками аварии стали восемь автомобилей, сообщил источник «360» в экстренных службах. Кадры с места попали в распоряжение издания.

Информация о дорожном происшествии поступила в 19:29. По предварительным данным, в районе метро Алексеевская столкнулись две машины.

После удара потерявшие управление автомобили протаранили шесть припаркованных транспортных средств. На месте работают правоохранители спасатели. Медицинская помощь оказали двум участникам ДТП.

Сотрудники ГИБДД временно перекрыли одну полосу общественного транспорта. Движение в сторону Московской области осуществляется по четырем полосам.

Ранее в Северо-Восточном административном округе Москвы легковой автомобиль сбил женщину.

От полученных травм она скончалась на месте.

ДТП Москва 2023

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