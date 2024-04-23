23 апреля 2024, 18:47

«За гранью». Радиоведущего Яковлева избили по пути на работу в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Радиоведущего «Вести ФМ» Евгения Яковлева избили по дороге на работу в Москве. Из-за небольшого ДТП он получил удар по голове. Об этом рассказала в Telegram-канале его жена Яна Поплавская.

По ее словам, супруг ехал в радиостудию «Вести ФМ» и столкнулся с агрессией со стороны водителя каршеринга. Это привело к незначительному ДТП. Когда Яковлев вышел из машины, чтобы разобраться в произошедшем, то сразу же получил удар в область виска и уха. Шокированный, он все же смог закрыться в своей машине, пока агрессор, говоривший с акцентом, пытался проникнуть внутрь. Пострадавший вызвал полицию и ГИБДД.

Полиция прибыла оперативно и при досмотре нашла у водителя и его попутчика большую сумму денег (от 1,5 до 2 миллионов рублей), происхождение которых те объяснили довольно туманно. Яковлев оформил заявление, а нападавшего попросили явиться в отдел после регистрации происшествия.

ГИБДД долго не могла добраться, за это время у Яковлева усилились головная боль и головокружение. Он так и не смог выйти в эфир - за него пришлось отработать коллегам.

«Слава Богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета. Теперь по Москве не только ходить, но и ездить страшно. Я понимаю, что пишу сбивчиво, простите, но то, что происходит, - за гранью», - прокомментировала его Поплавская.

Ранее в Челябинске мигрант поскандалил с чемпионкой MMA Ириной Алексеевой. Приезжему из Таджикистана не понравился внешний вид вышедшей на велосипедную прогулку бойца смешанных единоборств.

Драки ДТП Дороги Водители
23 апреля 2024, 19:54
Петербурженка на электросамокате сбила ребенка и попала под уголовное дело
Читайте нас в: Google Новости
Самокатчица стала фигурантом уголовного дела после того, как сбила пятилетнего мальчика на улице Беринга в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Столкновение произошло, когда мама с маленьким сыном гуляли рядом с домом. В какой-то момент мальчик побежал к тротуару, по которому в это время ехала женщина на самокате. Она врезалась в ребенка, и оба упали на асфальт.

Судя по видео, после удара самокатчица постояла несколько секунд около мамы и пострадавшего мальчика и поехала дальше. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом затылочной кости.

Полицейские Василеостровского района в тот же день задержали 52-летнюю петербурженку.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Следственный комитет квалифицировал эту ситуацию как умышленную. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел прошлым летом в Москве. Молодой человек сбил четырехлетнюю девочку на электросамокате в Юго-Восточном округе. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Видео Электросамокаты
23 апреля 2024, 19:36
В Москве 300-килограммовую женщину с помощью спасателей доставили к машине скорой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спасателям удалось помочь медикам скорой с транспортировкой 300-килограммовой женщины, которая вызвала врачей на улице Вучетича. Об этом сообщил источник «360».

Ранее появлялась информация о том, что помощь потребовалась с транспортировкой пациента весом в 250 килограммов. По уточненной информации речь идет о женщине весом 300 килограммов, отметил собеседник «360».

По его данным, москвичке 54 года. Спуститься к скорой самостоятельно возможности у пациентки не было.

Медикам скорой также было сложно переместить женщину на носилках - пролеты в подъезде дома узкие, а лестницы достаточно крутые. Спасатели помогли доставить пациентку к машине скорой помощи и разместить ее в автомобиле.

Скорая помощь Москва
23 апреля 2024, 19:29
Инвалида спасли из квартиры с горящим балконом на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Эвакуацию двух взрослых и одного лежачего инвалида провели спасатели, прибывшие на пожар в дом на Ярославском шоссе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его информации, очаг возгорания находился на балконе. Самостоятельно покидать квартиру владельцы не захотели, объяснив, что не смогут вытащить лежачего родственника. Чтобы дым не проникал в помещение жильцы закрыли дверь на балкон.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех, кто находился в квартире. Пожар локализовали на площади четыре квадратных метра.

Пожары Инвалиды Эвакуации Москва Квартиры
23 апреля 2024, 15:09
«Так в Душанбе не ходят». Мигрант поскандалил с чемпионкой MMA в Челябинске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Приезжему из Таджикистана не понравился внешний вид вышедшей на велосипедную прогулку бойца смешанных единоборств Ирины Алексеевой. Мужчина подрезал спортсменку на машине и осыпал оскорблениями, заявляя, что в шортах и майке женщине на улице появляться нельзя. Челябинская полиция установила личность водителя и заставила его извиниться. Подробности происшествия Алексеева рассказала «360».

В пресс-службе челябинского главка МВД сообщили, что оскорбившего двух девушек мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец другого государства. В Россию он приехал в марте ради заработка и находится в стране легально.


Она пояснила, что на велосипедную прогулку вышла со своей подругой и соседкой с первого этажа. Когда девушки только приступили к движению, сзади на них, набирая скорость, начала ехать машина.

Девушка добавила, что осыпав ее и подругу оскорблениями, мигрант хотел уехать, но она ударила по багажнику его машины ладонью, чем вывела его из себя. По ее словам, он тут же выскочил и начал кричать. Водитель не остановился даже после того, как его попросили отъехать, чтобы открыть проезд другому транспорту.

В защиту девушек вступился прохожий, который потребовал от водителя извиниться, но он заявил, что у «него не принято просить прощения у женщин».

Группа мигрантов из Средней Азии избила бывшего командира подводного аппарата «Мир» и Героя России Евгения Черняева в подмосковной деревне Вырубово.

Причиной стала фиксация нарушения ПДД сидевшим за рулем трактора иностранцем. Черняев сделал фотографию, а водитель сельхозтехники позвал разобраться земляков.

По требованию председателя СК Александра Бастрыкина подмосковные следователи начали проверку, по итогам которой примут решение об уголовном деле.

Ведомство опубликовало видео с извинениями молодого человека, который пообещал, что больше такого поведения не допустит.

Она добавила, что вместе с подругой выбрала другой путь, чтобы больше не сталкиваться с хамством. Но мужчина, когда увидел, что девушки уезжают, развернулся через двойную сплошную и на скорости проехал пешеходный переход, чтобы еще раз прокричать серию ругательств.

Она добавила, что вместе с подругой выбрала другой путь, чтобы больше не сталкиваться с хамством. Но мужчина, когда увидел, что девушки уезжают, развернулся через двойную сплошную и на скорости проехал пешеходный переход, чтобы еще раз прокричать серию ругательств.

Видео с поведением мигранта Алексеева выложила на своих аккаунтах в социальных сетях. Общественный резонанс привел к тому, что полиция быстро нашла обидчика спортсменки. Ее даже вызвали в отдел для дачи показаний.

В пресс-службе челябинского главка МВД сообщили, что оскорбившего двух девушек мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец другого государства. В Россию он приехал в марте ради заработка и находится в стране легально.

Алексеева подчеркнула, что сняла весь конфликт на видео, но мигрант, как только понял, что идет запись, резко поменял линию поведения на благожелательную. Тогда спортсменка пошла на хитрость.

Видео с поведением мигранта Алексеева выложила в своих аккаунтах в социальных сетях. Общественный резонанс привел к тому, что полиция быстро нашла обидчика спортсменки. Ее вызвали в отдел для дачи показаний.

Мигранты Видео Россия Водители

Новости по теме